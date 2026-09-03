Android Auto'daki Google Maps'e Göz Yormayan Yeni Renk Seçenekleri Geliyor

Google Maps, Android Auto için gece sürüşlerinde göz yormayan ve daha koyu tonlara sahip yeni bir arayüz tasarımını test ediyor.

Google, Android Auto deneyimini iyileştirmek için arka planda yeni özellikler ve tasarım dokunuşları test etmeye devam ediyor.

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I/O 2026'da duyurulan büyük arayüz yenilemesini beklerken, sunulan son beta güncellemeleri özellikle gece sürüşlerinde sürücülerin gözünü alan harita renk paletinde önemli değişikliklerin yolda olduğunu gösteriyor.

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Yeni tasarım göz yorulmalarını azaltacak

Android Auto uygulamasının son beta sürümünde (v17.6.663424) tespit edilen yeni Google Maps arayüzü, özellikle geniş ve parlak bilgi-eğlence ekranlarında yaşanan göz yorulması sorununu hedefliyor.

Mevcut sürümde yön ve dönüş göstergelerinde kullanılan turkuaz rengin yerini daha koyu gri tonları alırken, harita zeminine de belirgin şekilde daha koyu bir arka plan teması uygulanıyor. Koyu modda bile turkuaz kalan dönüş panelinin griye dönüştürülmesi, gece görüşünü ve sürüş güvenliğini belirgin şekilde artırmayı amaçlıyor.

Test edilen bu yeni renk paletiyle ilgili ilginç detay ise değişikliğin yalnızca Android Auto ekranıyla sınırlı kalması. Normalde Android Auto üzerindeki harita görünümü doğrudan bağlı telefondaki Google Maps uygulamasından yansıtılırken, bu yeni koyu temanın bağlı Android cihazlarda görünmediği fark edildi. Google'ın bu güncellemeyi kasıtlı bir tasarım değişikliği olarak mı test ettiği yoksa betada ortaya çıkan geçici bir durum mu olduğu henüz netlik kazanmış değil.