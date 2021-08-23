Google, sürücülere araç içinde çeşitli kolaylıklar sunan Android Auto özelliğini Android 12 ile birlikte sonlandıracağını açıkladı. Android 12 ile birlikte kullanıcılar, Android Auto'nun tüm özelliklerini doğrudan akıllı telefon aracılığıyla sunan Google Asistan'a yönlendirilecek.

Google'ın Android Auto adlı özelliği, bugüne kadar Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların araçlarla multimedya bağlantısı kurmasına olanak sağlıyor, Google Maps gibi uygulamalara araç içinde daha kolay erişilmesine olanak sağlıyordu.

Piyasaya sürülen yeni model araçların çoğunda bu özelliği görmeye başlasak da Google, doğrudan akıllı telefon üzerinden Android Auto sunan yeni özelliği için bu sistemin fişini çekmeye karar verdi. Yapılan açıklamalara göre Android 12 ile birlikte kullanıcılar, Android Auto özelliğinden daha fazla yararlanamayacak.

Kullanıcılar, Android Auto yerine Google Asistan'a yönlendirilecek

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla sesli adres tarifi, Spotify gibi müzik uygulamalarına erişim ve SMS gönderimi gibi kolaylıklar sunan Android Auto özelliği, yakın bir zamanda sona erecek. Bu özelliğin yerini Android 12 ile birlikte Google Asistan alacak ancak araçlarında Android Auto özelliğine sahip kullanıcılar, bu özellikten yararlanmaya devam edecek. Yani Android Auto özelliğine sahip bir araç kullanıyorsanız, şimdilik endişelenmeniz gereken bir şey yok.

Android 12'nin beta versiyonuna sahip bazı Pixel kullanıcıları, Android Auto'yu kullanamadığı gerekçesiyle Google'a şikayette bulundu. Bu şikayetlerden sonra resmi bir açıklama yapma gereği duyan şirket, Android Auto'nun sadece araçların multimedya ekranı üzerinden kullanılacağını bildirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Android Auto’yu desteklenen araçlarda kullananlar için bu deneyim ortadan kalkmış değil. Telefon deneyimini (Android Auto mobil uygulaması) kullananlar, Google Asistan sürüş moduna yönlendirilecek. Android 12’den başlayarak, Google Asistan sürüş modu, yerleşik mobil sürüş deneyimi olacak. Şu anda paylaşacağımız başka ayrıntı yok.”