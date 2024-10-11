KTM, normalde otomobillerde görmeye alıştığımız Android Automotive OS'u motosikletlerde kullanmaya başladı.

Android Automotive, genelde arabalar ve özellikle de elektrikli otomobillerde görmeye alışkın olduğumuz bir teknoloji. KTM bu teknolojiyi şimdi motosikletlerde kullanmaya başladı. Android Automotive OS'lu gösterge panelleri de karşımıza çıktı.

KTM tarafından duyurulan yeni dokunmatik ekranlı gösterge panellerinde güncellenmiş Android Automotive OS işletim sisteminin kullanılması, çevrimdışı navigasyonun kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca Android Automotive OS motosikletlere daha gelişmiş işlevler, daha fazla uygulamaya erişim ve kablosuz olarak güncelleme gerçekleştirebilme şansı sunuyor. KTM'nin yeni dokunmatik sistemi 32GB depolamaya ve 3GB RAM'e sahip. Bu sistem Android Automotive OS dışında eSIM, GPS anteni, Bluetooth, Wi-Fi ve IoT bağlantısı sağlıyor.

Arabalardaki Android Auto'dan farklı olabilir

Android Auto'nun akıllı telefonlardan yansıtılan kısmı bir süredir çeşitli motosikletlerde bulunuyordu. Öte yandan Android Automotive OS kullanmak, motosiklet sürücüleri için daha güvenli ve kullanışlı bir seçenek olabilir. Zira motosiklet kullanıcıları, Android Auto'nun kabloyla bağlıyken bile sorunlara neden olabildiğinden şikayetçiydi. Bu sorunları motosiklet ile hareket hâlindeyken düzeltmeye çalışmak da daha büyük sorunlara neden olma ve kazaya sebebiyet verme riski taşıyor.

Öte yandan bu sistem, otomobillerde gördüğümüz modellerden farklı olabilir zira duyurularda Play Store veya Google uygulamalarından bahsedilmiyor. Elbette bu durumun nedeni Google'ın otomobillere odaklanması olabilir.

KTM'nin yeni gösterge panelleri dikey ve yatay yerleşim seçenekleri ile geliyor ve ilk olarak firmanın premium modellerinde kullanılacak.