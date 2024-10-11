Savunma sanayinde yapılan yatırımlara ek kaynak oluşturulması için yeni düzenlemeler kapsamında, 100 CC altı motosikletler ve drone'lar için ÖTV geliyor.

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu kanun teklifinin meclisten geçip yasalaşması hâlinde, savunma sanayinin desteklenmesi için ek kaynak oluşturmak amacıyla yeni düzenlemeler hayatımıza girecek.

İşte teklifte yer alan yeni düzenlemeler:

"Tapu ve kadastro işlemlerinden; taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL (Bir taşınmaza ilişkin aynı anda aynı kişiler arasında birden fazla yapılan alış ve satışlarda alım satım sayısı ile ilişkilendirilmeksizin alıcı ve satıcının her birinden bir kez alınır.), diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL olarak alınan pay (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, kalkınma ajansları ve köy tüzel kişiliklerinden katılma payı alınmaz.),”

"Belirlenen limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 TL pay (Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay alınmaz, kartın herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde alınan pay iade edilmez. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmaz.),”

"Kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5 inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılır, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilir, kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenir. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılır ve bu bent kapsamında ödenir.”

"18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünün birinci satırında yer alan “100-250 cm³’e kadar” ibaresi “250 cm³’e kadar” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 kW’ı geçen fakat” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır."

Yeni düzenleme ile birlikte alınacak ücretler şu şekilde olacak:

Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden , sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar,

, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar, Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcılardan ayrı ayrı 750 lira

Tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartı hamilerinden her bir kart başına yıllık 750 TL pay

pay Ayrıca Drone'lar ve değeri 5000 TL'nin üzerinde olan kol saatleri de bundan sonra ÖTV kapsamında olacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemelerin vergi olmadığını hizmet bedeli olduğunu ifade etti. Bu düzenlemeler ile birlikte savunma sanayine 75-80 milyar TL'lik katkı sağlanacağı belirtildi.