Yeni bir iddiaya göre Google, yapay zekâ destekli dolandırıcılık tespit özelliğini yakında Xiaomi telefonlarda sunacak.

Google, Android için dolandırıcılık tespiti özelliği sunmaya başlamıştı. Arama sırasındaki şüpheli konuşmaları ve olası dolandırıcılık girişimlerini cihaz içi yapay zekâ ile analiz eden bu özellik, ilk başlarda Pixel telefonlara, sonrasında Samung Galaxy S26’ya gelmişti. Yakında vivo’ya da geleceği bildirilmişti. Şimdi ise özelliği alacak bir sonraki marka ortaya çıktı.

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Google’ın Telefon uygulamasının v237.0.973536915 numaralı son kamuya açık beta sürümünde yapılan kaynak kod incelemeleri, dolandırıcılık tespit özelliğini alacak bir sonraki markanın Xiaomi olacağını gözler önüne serdi.

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Hangi Xiaomi modelleri alacak?

Kod sızıntısında Xiaomi adının geçmesine rağmen, ilk aşamada hangi spesifik Xiaomi modellerinin bu desteğe kavuşacağına dair bir detay bulunmuyor. Sektörel beklentilere ve kaynak değerlendirmelerine göre IFA 2026'da sergilenen Xiaomi 18 Fold modeli bu teknoloji için ideal bir aday olarak öne çıkıyor. Ancak Xiaomi 18 Fold'un şimdilik yalnızca Çin pazarı için onaylanmış olması sebebiyle, Scam Detection özelliğinin ilk olarak küresel pazarda satışa sunulacak üst segment bir Xiaomi amiral gemisinde çıkış yapması daha muhtemel. Xiaomi 17 serisinde görebiliriz.

Google Telefon uygulamasındaki bu yenilik henüz beta sürecinde ve geliştirilmeye muhtaç bir yapıda bulunuyor. Yine de analiz edip olası dolandırıcılıkları tespit edebilmesiyle birçok insanı kurtarma potansiyeline sahip.