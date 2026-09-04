Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Android'in Çok Kullanışlı Dolandırıcılık Tespiti Özelliği, Yakında Xiaomi Modellerine Gelecek

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeni bir iddiaya göre Google, yapay zekâ destekli dolandırıcılık tespit özelliğini yakında Xiaomi telefonlarda sunacak.

Android'in Çok Kullanışlı Dolandırıcılık Tespiti Özelliği, Yakında Xiaomi Modellerine Gelecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, Android için dolandırıcılık tespiti özelliği sunmaya başlamıştı. Arama sırasındaki şüpheli konuşmaları ve olası dolandırıcılık girişimlerini cihaz içi yapay zekâ ile analiz eden bu özellik, ilk başlarda Pixel telefonlara, sonrasında Samung Galaxy S26’ya gelmişti. Yakında vivo’ya da geleceği bildirilmişti. Şimdi ise özelliği alacak bir sonraki marka ortaya çıktı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Google’ın Telefon uygulamasının v237.0.973536915 numaralı son kamuya açık beta sürümünde yapılan kaynak kod incelemeleri, dolandırıcılık tespit özelliğini alacak bir sonraki markanın Xiaomi olacağını gözler önüne serdi.

İçerikten Görseller

Android'in Çok Kullanışlı Dolandırıcılık Tespiti Özelliği, Yakında Xiaomi Modellerine Gelecek
xix

Hangi Xiaomi modelleri alacak?

xix

Kod sızıntısında Xiaomi adının geçmesine rağmen, ilk aşamada hangi spesifik Xiaomi modellerinin bu desteğe kavuşacağına dair bir detay bulunmuyor. Sektörel beklentilere ve kaynak değerlendirmelerine göre IFA 2026'da sergilenen Xiaomi 18 Fold modeli bu teknoloji için ideal bir aday olarak öne çıkıyor. Ancak Xiaomi 18 Fold'un şimdilik yalnızca Çin pazarı için onaylanmış olması sebebiyle, Scam Detection özelliğinin ilk olarak küresel pazarda satışa sunulacak üst segment bir Xiaomi amiral gemisinde çıkış yapması daha muhtemel. Xiaomi 17 serisinde görebiliriz.

Google Telefon uygulamasındaki bu yenilik henüz beta sürecinde ve geliştirilmeye muhtaç bir yapıda bulunuyor. Yine de analiz edip olası dolandırıcılıkları tespit edebilmesiyle birçok insanı kurtarma potansiyeline sahip.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Android Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg’un Bursa Fabrikasında CATL Dönemi: İşe Alımlar Başladı!

Togg’un Bursa Fabrikasında CATL Dönemi: İşe Alımlar Başladı!

Volkswagen'in Gözden Çıkardığı İlk Marka Belli Oldu: Yakında Piyasadan Çekilecek!

Volkswagen'in Gözden Çıkardığı İlk Marka Belli Oldu: Yakında Piyasadan Çekilecek!

Samsung, Galaxy Telefonları Yavaşlattığı İçin Milyonlarca Dolar Ceza Alabilir

Samsung, Galaxy Telefonları Yavaşlattığı İçin Milyonlarca Dolar Ceza Alabilir

Arka Cam İnadı Bitti: 536 Beygir Gücündeki Elektrikli Polestar 4 SUV Tanıtıldı

Arka Cam İnadı Bitti: 536 Beygir Gücündeki Elektrikli Polestar 4 SUV Tanıtıldı

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Efsane Geri Döndü: Yeni Mitsubishi Pajero Tanıtıldı!

Efsane Geri Döndü: Yeni Mitsubishi Pajero Tanıtıldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com