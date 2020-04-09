Google, Görme Engellilere Özel Klavyesini Duyurdu

Şimdiye kadar fiziksel olarak akıllı telefonlara bir aparat takılmasıyla kullanılabilen Braille alfabesi, TalkBack adlı uygulamayla sanal olarak akıllı telefonlara geliyor. Böylece görme engelliler akıllı telefonlarında rahatça okuyup yazabilecek.

Bundan 150 yıl kadar önce geliştirilen Braille alfabesi, o günden bu yana görme engelli kişilerin okuma ve yazmaya erişebilmesini sağlıyor. Bu alfabeye sahip klavyeler akıllı telefonlarda da kullanılabiliyor.

Pek çok akıllı telefon modeline uygun olan Braille klavyeleri, bugüne kadar hep fiziksel oldu. Bu da kişilerin yazı yazma ihtiyaçları olduğu anda akıllı telefonlarını aparata bağlamalarını gerektiriyordu.

Sanal Braille alfabesi:

TalkBack Braille klavyesi, Android ile doğrudan uyumlu olarak tasarlanmış bir sanal klavye. Bu klavye, yazı yazma amacınız ne olursa olsun hızlı ve kolay bir şekilde yazabilmenizi sağlayacak. Programı geliştiren Google ekibi, Braille geliştiricileriyle birlikte hareket etti. Böylece klavye, daha önce görme engelliler için geliştirilen klavyeleri kullanan kişilere oldukça tanıdık gelecek.

Braille alfabesi, altı noktanın kullanımı sayesinde harfleri yazmayı ve okumayı sağlıyor. TalkBack adlı uygulama, standart ifadeleri kullanıyor. Yani A yazacak olan kişiler 1 numaralı düğmeye, B yazacak olan kişilerse aynı anda 1 ve 2 numaralı düğmelere basıyor.

Klavye her yerde kullanılabilecek:

Google yetkilileri, bu klavyenin her yerde kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca kullanıcılar, bu klavyeyi kullanarak satır ekleme, harfleri ya da kelimeleri silme ve metin ekleme şansına da sahip olacaklar. TalkBack Braille klavye, bugünden itibaren Android 5.0 ve daha güncel sürüm kullanan tüm cihazlarda kullanıma açık olacak. Tüm Android uygulamalarıyla uyumlu olarak çalışabilecek olan klavye, Braille grade 1 ve Braille grade 2 desteği sunacak ve ilk aşamada İngilizce olarak yayınlanacak. Klavyeye her ortamdan erişebilmek için Ayarlar'dan TalkBack’in açılması gerekecek.

Son yıllarda teknolojinin engelli insanlara daha kolay bir yaşam sunması için çalışmalar yapılıyor. Görme engelliler için geliştirilen çözümler de bu çalışmalarda önemli bir yer tutuyor. Google’ın klavyesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?