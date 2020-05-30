Google, Android 11 Beta Sürümünün Ertelendiğini Duyurdu

Google, önümüzdeki hafta yapılması planlanan Android 11 Beta etkinliğini ve Android 11 Beta sürümünün yayınlanmasını ertelediğini duyurdu. Ertelemenin nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Merakla beklenen Google Android 11'in Beta sürümüyle ilgili hayal kırıklığı yaratan bir açıklama geldi. 3 Haziran günü yapılacağı duyurulan Android 11 Beta yayını etkinliği ve yine Android 11 Beta sürümünün yayınlanması, Android Developers'ın Twitter'dan yaptığı açıklamayla birlikte ertelendi. Açıklamada, yakında daha fazla Android 11 ile birlikte geri dönüleceği belirtilirken ertelemenin nedenlerine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Google yakın zamanda, her yıl düzenlediği I/O geliştiriciler etkinliğini de COVID-19 salgını nedeniyle ertelediğini açıklamıştı. Ertelenen Android 11 Beta etkinliğinde, Android'in mühendislik Başkan Yardımcısı ve Ürün Yönetimi Kıdemli Genel Müdürü Stephanie Cuthbertson canlı yayında soruları cevaplayacaktı.

İşte Android Developers'ın etkinliğin ertelendiğini duyurduğu o tweeti:

"Android 11 hakkında daha fazla bilgi vermek için sabırsızlanıyoruz ancak şu an kutlama yapmanın sırası değil. 3 Haziran tarihli Beta sürümünü erteliyoruz. Android 11'le ilgili detayları yakında sizlerle paylaşacağız."

Android 11'in üçüncü geliştirici önizleme sürümü (Developer Preview 3) geçen ay, dördüncü önizleme sürümü de bu ay içerisinde yayınlanmıştı. Üçüncü güncellemeyle artık yeni geliştirici önizlemesi almayacak olan Android 11, geliştiriciler tarafından tüm özellikleriyle test edilmek için bekliyor. Geliştiriciler; Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonları üzerinden veya Android Studio'da bir Android Emülatörü kurarak yenilikleri gözden geçirebiliyor.

Son stabil sürümün, 2020'nin üçüncü çeyreğinin sonunda yayınlanması bekleniyor ve bu takvim gelişmelerden etkilenmeyecek. Google’ın üçüncü önizleme sürümüyle birlikte gelen yenilikler şu şekilde:

Uygulamadan çıkma nedenleri güncellendi: Son geliştirici sürümüyle birlikte Google, ‘exit reasons API’sini getirdi. Bu API ile birlikte geliştiriciler, uygulamadan neden çıkıldığını anlayabilmek için detaylı bir rapor talebinde bulunabilecekler.

GWP-ASan yığın analizi: Yeni önizleme sürümüyle gelen bu özellik sayesinde geliştiriciler, hafıza güvenliği sorununa karşı yeni bir çözüme sahip oldular.

ADB Incremental: Android 11’e eklenen ADB Incremental sayesinde geliştiriciler, boyutu 2 GB’dan büyük olan APK’leri 10 kat daha hızlı yükleyebilecekler.

Kablosuz hata ayıklama: İsminden de anlaşılabileceği üzere geliştiriciler, hata ayıklama yapacakları zaman artık cihazı bilgisayara bağlamak zorunda kalmadan bu işlemi gerçekleştirebilecekler.

Dördüncü geliştirici önizleme sürümünde de; son kullanılan uygulamalar penceresinde ‘Seç’ tuşu, pencere içinde pencere özelliğinde pencerelerin boyutlandırılması, Pixel Temaları'nda altıgen ve çiçek şeklinde ikonlar, kablosuz hata ayıklama, hızlı ayarlarda görünmesi gibi özellikler yer alıyor.