Android Developers YouTube kanalında origami videosu yayınlandı. Yayınlanan 11,5 dakikalık videoda origami sanatıyla Android'in yeşil maskotunun nasıl yapılacağı adım adım gösterildi.

En basit tabiriyle kağıt katlama sanatı olarak tanımlayabileceğimiz origami ile oldukça etkileyici işler yapılabiliyor. Origami sanatçıları, ilk bakışta sadece kağıdı katlayarak nasıl yapıldığına anlam verilemeyen işler ortaya koyabiliyor.

Orgami sanatının icra edildiği ve oldukça eğlenceli bir işin ortaya koyulduğu yerlerden bir tanesi de Android Developers YouTube kanalı oldu. Android'in yeşil maskotu, Android Mühendislik Başkan Yardımcısı Seang Chau tarafından origami sanatıyla gerçeğe dönüştürüldü.

Origami ile Android maskotu yapmak

Android Developers YouTube kanalı üzerinden paylaşılan 11.30 dakikalık videoda Origami ile Android maskotunun nasıl yapıldığı adım adım gösteriliyor. Yeşil bir kağıtla gerçekleştirilen bu origami sanatının sonucunda ortaya çıkan işin oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

Android çalışanları tarafından Bugdroid olarak adlandırıldığı ifade edilen bu maskotun hem antenleri hem de beyaz renkteki gözleri de es geçilmiyor. Tabii beyaz renk gözler için kağıdın beyaz renkte olan arka yüzünden faydalanılıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğunun şu günlerde siz de kendiniz deneyebilirsiniz.

'Ben videodan tam olarak anlayamadım ne yaptığını' diyenler için bir de PDF formatında hazırlanmış rehber bulunuyor. Hazırlanan bu rehberde toplamda 30 adımda Android maskotunun origami ile nasıl yapılabileceği aktarılıyor. Siz de gerek videodan gerekse yayınlanan rehberden yararlanarak evinizde kendi Android maskotunuzu kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz.

Android'in bu yeşil maskotuna ek olarak Google'da yapacağınız bazı aramalarla origami sanatıyla yapabileceğiniz eğlenceli birçok şey bulabilirsiniz. Denemek isteyen herkese iyi eğlenceler.