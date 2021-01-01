Nasıl bir içerik kalitesi sunacağı fazlasıyla merak edilen Exxen, bugün itibarıyla yayın hayatına başladı. Exxen içerikleri abonelerle buluşmuş olsa da platformun hala bir mobil uygulaması bulunmuyor.

Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu yeni dijital yayın platformu Exxen, bugün itibarıyla yayın hayatına resmen başladı. Reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki ayrı abonelik paketine sahip olan Exxen, kullanıcılara sosyal medya fenomenlerinin ağırlıkta olduğu son derece yerel bir içerik kütüphanesi sunuyor.

Kullanıcılara içerikleri ilk 7 gün ücretsiz izleme imkanı da sunan Exxen’in web sitesine gidip sayfayı aşağı kaydırdığınızda “Aboneliğini hemen başlat, Exxen.com veya mobil cihazından izlemeye başla” ibaresi ile Exxen’in iOS ve Android uygulamaları için indirme bağlantıları görüyorsunuz. Sorun şu ki; Exxen’in henüz bir mobil uygulaması bulunmuyor.

Exxen'in mobil uygulamasının ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor

Hem web sitesindeki açıklamadan hem de indirme bağlantılarının şimdiden eklenmesinden anladığımız kadarıyla Exxen içerikleri, web sitesinin yanı sıra akıllı telefon ve tablet uygulaması üzerinden de izlenebilecek. Yine de en azından Türkiye pazarı için oldukça iddialı olan böylesine bir platformun bir mobil uygulaması olmayan yayın hayatına başlamış olmasının dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz.

Şu an için Exxen’in iOS ya da Android mobil uygulamasının ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak Exxen.com’daki uygulama bağlantılarına tıkladığınzıda bağlantılar sizi Exxen ana sayfaya yönlendiriyor. Dolayısı ile Exxen içeriklerini mobil cihazınızda takip etmek isterseniz şimdilik tarayıcıyı kullanmaktan başka bir çözüm bulunmuyor.