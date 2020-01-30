"Android Telefonlar, iPhone'lardan Daha Zor Hackleniyor"

Akıllı telefonların güvenliklerinin tartışılmaya başladığı şu günlerde, çok önemli bir açıklama yapıldı. Dedektif Rex Kiser, son dönemlerde Android telefonları hacklemenin iPhone hacklemekten daha zor olmaya başladığını açıkladı.

ABD şu sıralar, akıllı telefonların güvenliklerini tartışıyor. Çünkü bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarla arka kapı yaratmayı reddeden Apple'a tepki göstermişti. Yaşanan bu olayın hemen ardındansa FBI, bir iPhone 11 Pro Max'i "GrayKey" olarak isimlendirilen bir cihazla kolaylıkla kırabildiğini kamuoyuna aktarmıştı.

Akıllı telefonlarda bulunan verilerin ele geçirilebilmesi, özellikle de adli soruşturmalar için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü teknoloji üreticileri, akıllı telefonlarını geliştirirken mümkün olan en yüksek seviyede güvenlik sunmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca da akıllı telefonlardaki verilere erişim neredeyse imkansız hale geliyor ve bu da soruşturmaları etkiliyor. Yetkililer, uzunca bir süre telefonları hacklemek için çalışıyor olsalar da zaman zaman bu durum sonuçsuz kalabiliyor.

"iPhone'lar, güvenlik konusunda Android'in gerisinde kalmaya başladı"

Haberimizin başında konuyla ilgili daha çok iPhone hackleme örnekleri verdik ancak Android platformunda da durum çok farklı değil. Adli makamlar, pek çok suç olayında Android telefonları hacklemek zorunda kalabiliyorlar. Bir akıllı telefonun hacklenmesi, zaman zaman soruşturmanın seyrini bile değiştirebilecek verilerin elde edilmesini sağlayabiliyor. Ancak uzmanlara göre artık, Android telefonları hacklemek de hiç kolay değil.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Worth Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Dedektif Rex Kiser, iPhone'lar için GrayKey'lerin hala etkili olduğunu ancak Android için her şeyin giderek daha da zorlaştığını söyledi. Kiser'e göre Android telefonları hacklemek, iPhone'ları hacklemekten daha zor.

ABD yönetimi, bir telefonu ele geçirmek istediğinde sadece FBI'dan yararlanmıyor. Öyle ki; bu konuda hizmet veren "Cellebrite" adlı şirket, ABD hükümetinin en büyük yardımcılarından bir tanesi. Şirket, özel bir hack aracına sahip ve bu araç aracılığıyla GPS verilerinden tutun telefonda yüklü olan sosyal medya uygulamalarındaki verilere kadar erişebiliyor. Ancak Cellebrite, şu sıralar iPhone'ları kolaylıkla hacklerken Android telefonlarda zorlanıyor ve zaman zaman başarısız oluyor.

Eğer sizler de şu sıralar yeni bir akıllı telefon almayı ve güvenliğinizi ön plana çıkarmayı düşünüyorsanız, Android telefon tercih edebilirsiniz. Çünkü uzmanlara göre Android telefonlar, şu an için hacklenemez değil ancak yapılan çalışmalar, iPhone'lara oranla daha uzun sürebiliyor. Ayrıca böyle bir şey için daha fazla kaynak ayırmak gerekiyor olsa da telefonu hackleme işleminin başarısız olma gibi durumu da olabiliyor.