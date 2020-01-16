FBI, Bir iPhone 11 Pro Max'i 'GrayKey' Aracılığıyla Hackledi

FBI, "GrayKey" isimli kutuyu kullanarak bir iPhone'u hacklemeyi başardı. Ekim ayında yürütülen kapsamında hacklenen iPhone ise, şirketin en yeni modeli olan iPhone 11 Pro Max'ti. Yaşanan gelişme, ABD'deki diğer soruşturmaların seyrini de değiştirecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone'ların genellikle güvenlik ve gizliliği ile övünüyor. Şirket, yakaladığı her fırsatta ürünlerinin fazlasıyla güvenli olduğunu ve kullanıcıların gizliliklerini maksimum seviyede olduğunu ifade ediyor. Ancak bu açıklamalar, zaman zaman yaşanan olaylarla boşa çıkıyor.

iPhone'lar, geçtiğimiz dönemlerde "GrayKey" olarak isimlendirilen bir kutu yardımıyla hacklendi. Bu kutu, çoğu zaman FBI aracılığıyla gündeme geliyor ve yetkililer, GrayKey kullanarak iPhone'ların kilitlerini resmen kırdıklarını ifade ediyorlar. Üstelik yetkililere göre GrayKey, hack girişiminde bulunan kişiyi hiç de yormuyor ve kolaylıkla kilitleri kırabiliyor. FBI şimdi, bir iPhone 11 Pro Max'i bu cihaz aracılığıyla hacklediğini açıkladı.

iPhone'lar, üçüncü parti bir araç ile hack'lenebiliyor

FBI, ekim ayından beri yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu hack işlemini gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında bir iPhone 11 Pro Max'e el koyan FBI yetkilileri, sahibi olmayan ve kilidi açılması gereken bu iPhone modelini GrayKey aracılığıyla hacklemeyi başardı. Eğer FBI'nin bu açıklamaları doğruysa, Apple'ın en yeni amiral gemisinin o kadar da güvenli olmadığını söyleyebiliriz.

Yaşanan bu olay, ABD'deki soruşturmalar için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bazı iPhone modelleri, GrayKey kullanarak hacklenemiyordu ve bu yüzden de ABD'deki bazı soruşturmalar yarıda kalıyor, sonuçlandırılamıyordu.

Aslına bakacak olursak ABD yönetimi, bir süredir Apple ile karşı karşıya gelmiş durumda. Hatta sizlerle dün yaptığımız bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Apple ile ilgili son açıklamalarına değinmiş ve şirketin, kilidi kırılması gereken iPhone'larla ilgili yetkililere yardımcı olmadığını söylediğinden bahsetmiştik. Ancak yaşanan son gelişme, ABD yetkililerinin Apple'a ihtiyaç duymadığını gösteriyor.

Apple, şu ana dek bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak FBI yetkilileri, onlarca yöntem denediklerini ve nihai sonuca GrayKey aracılığıyla ulaştıklarını söylüyorlar. Yaşanan bu gelişme doğrultusunda, iPhone'ların gerçekten yüksek güvenlik sistemlerine sahip olduğunu ancak bu güvenlik sisteminin gerekli olduğu durumlarda hacklenebildiğini açıkça ortaya koyuyor.