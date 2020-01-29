Apple, iPhone SE 2'nin Test Aşamasına Geçti

Apple’ın bu sene içerisinde çıkaracağı bütçe dostu telefonu iPhone SE 2 ile ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Endüstri içerisinde yer alan kaynaklara göre Apple, yeni telefonunun test aşamasına geçti.

Akıllı telefon dünyasının devlerinden Apple’ın, iPhone SE 2 ya da diğer bilinen adıyla iPhone 9’un seri üretimine başlamasına neredeyse hazır olduğuyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Ortaya çıkan bilgiler, ortaya atılan bu iddiaların daha da kuvvetlenmesine sebep oldu.

Endüstri içerisinde yer alan bazı kaynaklar, Apple’ın iPhone SE 2 için test aşamasına geçtiğini söyledi. Bu söylentinin seri üretim iddialarını güçlendirmesinin sebebiyse test aşamasının seri üretimden önceki son aşamada olması.

iPhone SE 2 için test aşaması

Akıllı telefonların test aşamasında cihazlar, hem donanım hem de yazılım bakımından oldukça sert sınavlardan geçer. Ayrıca cihazlara düşürme testi, bükme testi ve su geçirmeme testi gibi testler de uygulanır.

Tabii ortaya çıkan bilgiler sadece test aşamasıyla da sınır değil. Çin medyasında yer alan haberlere göre Apple, iPhone SE 2’nin seri üretimine şubat ayının ortalarında başlayabilir ki bu da ABD’li teknoloji devinin en kötü ihtimalle mart ayında cihazı piyasaya sürmeye başlayacağı anlamına geliyor.

Şirketin çıkaracağı bu cihazla birlikte satın alınabilir telefonlara daha çok rağbetin olduğu yükselmekte olan pazarların hedefleneceği düşünülüyor. 400 dolardan daha az bir fiyata mal olacak olan cihazın, iyi bir orta segment cihaz arayanlar için biçilmiş kaftan olacağı düşünülüyor.

Çinli analist Guo Mingxuan’a göre iPhone 9’un üretimini gerçekleştirecek olan fabrikalar, ayda 2 ila 4 milyon cihaz üretmeye hazırlanıyor. Endüstride yer alan uzmanlar, Apple’ın bu bütçe dostu telefonunun dünya genelinde 30 milyondan fazla satacağını düşünüyor. iPhone 8’e benzeyeceği düşünülen cihazın A13 yongaya, 4,7 inç ekrana, 3 GB RAM’e ve 64 GB dahili depolamaya sahip olacağı öngörülüyor.