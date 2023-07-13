Google, Play Store politikalarında değişiklik yaptı. Bu değişiklikle blockchain tabanlı uygulamalara ve NFT oyunlarına resmi olarak izin verildi. Ancak Google, NFT odaklı oyunları kumar oyunları ile aynı kefeye koyuyor.

Kripto varlıklar, blockchain teknolojileri ve NFT'ler (değiştirilemeyen tokenler), son yıllarda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Bugün kimileri blockchain üzerinden teknolojiler geliştirmeye çalışırken kimileri de aslında blockchain teknolojileri üzerine inşa edilen kripto varlıklar ve NFT'ler ile para kazanmaya çalışıyor. Bugünse bu önemli sektör ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, blockchain ve NFT'ler ile ilgili yeni bir karar aldı. Alınan bu karara göre blockchain ve NFT tabanlı uygulamalar, artık resmi olarak Google Play Store'da yayınlanabilecek. Bu hamle ile yakında, Google Play Store'da resmi olarak yayınlanmış olan NFT odaklı oyunların sayısında artış yaşanmaya başlayabilir. Telefondan para kazanmak, her zamankinden daha kolay olmaya başlayacak gibi görünüyor.

Aması var: NFT odaklı oyunlar için bazı kısıtlamalar olacak!

Google'ın Play Store için yaptığı politika değişikliği önemli olsa da özellikle de NFT odaklı oyunlar ile ilgili bazı kısıtlamalar mevcut. Bu kısıtlamaların başında şeffaflık geliyor. Geliştiricilerin, uygulamalardaki NFT'lerle ilgili şeffaf olmaları gerekecek. Öte yandan; oyun veya uygulamalar aracılığıyla elde edilecek kazançlar ile ilgili güzellemeler yapılamayacak. Böylelikle yeterince bilinçli olmayan son kullanıcının hayallere kapılmasının, heveslenmesinin önü kesilecek.

Ancak tüm bunlardan daha önemli bir husus daha var. Google Play Store'da NFT kazanılabilen bir oyun veya uygulama yapan geliştirici, Google Play Store'daki tüm koşullara ek olarak, "Gerçek parayla kumar, oyunlar ve yarışmalar" politikalarına da uymak zorunda kalacak. Buradan şöyle bir sonuca ulaşabiliriz: Google, NFT veya kripto varlıklar üzerinden para kazandıran uygulama ve oyunları, platformdaki kumar uygulamaları ile aynı kefede tutuyor.

Editör Notu: Google'ın aldığı karar ile uygulama mağazasında kötü amaçlı oyun ve uygulamaların çoğalacağını tahmin etmek çok da zor değil. Bu yüzden Google Play Store'da bu kategoride uygulama indirmek istediğiniz zaman ince eleyip sık dokuyun. Neticede Google'ın kötü amaçlı uygulamalar konusunda çok iyi olmadığı aşikâr.