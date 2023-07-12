Google Takvim’in geliştirdiği yeni özelliğe göre; beyaz yakalılar veya serbest çalışanlar, müşterilerine ücretli randevu alma imkânı sunabilecek. Ancak Türkiye'den biraz zor olacak.

Bireylerden veya şirketlerden randevu oluşturmnın yanında; ön ödeme, randevu iptali ve para iadesi gibi işlemlerin de yapılabileceği yeni Google Takvim özelliği, hem müşterilere hem de hizmet verenlere kolaylık sağlayacak.

Terapistler, doktorlar veya zamana dayalı hizmetler sunan pek çok meslek gruplarındaki kişiler için işlevsellik sunması hedeflenen özelliğin ne zaman çıkacağı henüz belli değil.

Google, ücretli randevu sistemi için Stripe ile ortaklık kurdu

Google, finansal hizmet şirketi Stripe ile yaptığı anlaşma kapsamında kullanıcılara ücretli randevu oluşturma imkanı sunacak. Bunun için kullanıcıların bir Stripe hesabı oluşturması ve bu hesabı Google Takvim uygulamasına bağlaması gerekecek. Kullanıcılar, bu hesapla iptal ve geri ödeme gibi işlemlerini de gerçekleştirebilecekler. Anlaşma kapsamında Google’ın süreçte herhangi bir rolü bulunmayacak, finansal kısımların tümü ise Stripe tarafından yürütülecek.

Randevu sisteminin ücretsiz olacağını aktaran şirket, herhangi bir ödeme bilgisini saklamayacağını veya işlemeyeceğinin altını çizdi. Tüm bunların yanında Takvim uygulaması; Calendly, Stripe ve PayPal entegrasyonları aracılığıyla benzer bir ücretli toplantı özelliği de sunacak. Ayrıca Google, bu özelliğin ön ödeme talep edilmesiyle hizmet verenlerin işe gelmeme oranını azaltmasına yardımcı olacağını öngörüyor.

Şu an için Stripe hesabına Türkiye'deki bir banka hesabını bağlamanın mümkün olmadığını belirtelim. Stripe, yasal olarak Türkiye'de kullanılmadığı için öncelikle bir Wise hesabı oluşturmanız ve bu hesabınızı Stripe'a bağlamanız gerekli.