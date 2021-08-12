Son yıllarda hızlı bir yükseliş yakalayan Türk mobil oyun sektöründe önemli bir şirket satışı daha gerçekleşti. İzmir'de bulunan Ruby Games, Angry Birds serisinin yaratıcısı Rovio tarafından satın alındı.

İzmir'de kurulan ve faaliyetlerine devam eden Türk oyun şirketi Ruby Games, bir süredir hypercusual türünde basit mobil oyunlar ile uygulama mağazalarında dikkat çekiyordu. Dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden olan Finlandiya merkezli Rovio, Ruby Games'in tamamını satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yapılan anlaşmaya göre Rovio, 2020'nin 3. çeyreğinde 10 milyon dolar nakit karşılığında Ruby Games'in %20'sine sahip olacak, buna ek olarak 2022'nin Ekim ayında ek %50 hisseyi de satın alacak. %50'lik hisse için yapılacak ödeme ise Ruby Games'in 1 yıl içindeki performansına göre belirlenecek.

Böylece Rovio'nun Ruby Games'teki payı, önümüzdeki yılın 3. çeyreğinde %70'e yükselecek. Nitekim bu tutarın 80 milyon doları aşmaması, ödemenin %60 nakit, %40 Rovio Entertainment hissesi şeklinde yapılması bekleniyor. Kalan %30'luk hisse de 5 yıl içinde Rovio tarafından satın alınacak, böylece satış süreci sonlanmış olacak.

Ruby Games, 2018'de kuruldu ve 2021'in ilk 6 ayında 7.8 milyon dolar gelir elde etti:

2018'de İzmir'de kurulan Ruby Games, 2021'in ilk yarısında 7.8 milyon dolarlık bir gelir elde ederek potansiyelini gösterdi. Rovio Entertainment CEO'su Alex Pelletier-Normand "Ruby Games'in satın alım süreciyle büyüme stratejimizde önemli bir adım atıyoruz. Hızla büyüyen hypercusual pazarına girerek kitlemizi genişletiyor ve oyuncularımıza daha çeşitli bir portföy sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Ruby Games CEO'su Mert Can Kurum, "Dünyanın en sevilen mobil oyun markalarından Angry Birds'ü yaratan bir şirketin parçası olmak ve Rovio'ya katılmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Bu satın alma bizim için yeni bir sayfa açıyor. Rovio'nun oynaması ücretsiz oyunlardaki geçmişi ve deneyimi, daha yüksek seviyelere ulaşmamıza yardımcı olacak. Rovio bünyesindeki diğer stüdyolar ile birlikte çalışmayı,bilgive uzmanlığımızı paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl 4, bu yıl da 3 hypercusual oyun piyasaya süren şirketin en bilinen oyunu, ABD pazarında da sık sık üst sıralara çıkan ve geçen yıl dünyanın en çok indirilen 6. oyunu olan Hunter Assassin. Şirketin tüm oyunları ise toplamda 600 milyon defa indirmeye ulaştı.