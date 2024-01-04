Otakuların Bile Zorlanacağı Bu Testte, Tek Karesinden Animeleri Tanıyabilecek misin?

18 dk okuma süresi
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Günün 7/24 anime izleyerek geçiyor ve kendini Otaku olarak mı tanımlıyorsun? Öyleyse hazırladığımız bu testte, seni birazcık zorlayabiliriz. Kendine güvenin tamsa seni şöyle aşağıya alalım.

Yemek yerken bile arkada mutlaka anime izleyen kişilerin bile zorlanacağını düşünüyoruz. Ancak merak etmeyin, sahneleri öyle çok absürt yerlerden seçmedik.

Ben bir sahneyi gözünden şıp diye anlarım diyorsan sana meydan okuyoruz! Öyleyse haydi gel testimize başlayalım.

Bir spor animesinin ilk bölümü desek?

One out anime big mama

A) Haikyuu!!

B) Blue Lock

C) One Outs

D) Ballroom e Youkoso

CEVAP

Bu arabada konuşulan olaylar, animede pek çok şeyi anlamamıza sebep olmuştu.

Erased araba sahnesi

A) Jujutsu Kaisen

B) Erased

C) Monster

D) Zankyou no Terror 

CEVAP

İlk 2 sorumuz biraz zorladığı için daha kolay bir animeyle devam edelim.

One Piece King vs Zoro savaşı

A) Demon Slayer

B) My Hero Academia

C) Fire Force

D) One Piece

CEVAP

Bunu bilemeyeni, Otakuluk makamından atıyorlar.

HunterxHunter Gon kızgın

A) Hunter x Hunter

B) Fullmetal Alchemist: Brotherhood

C) Naruto

D) Akame ga Kill!

CEVAP

İşinizi kolaylaştırmak için her şeyi yapıyoruz.

Vinland saga anime

A) Sengoku Basara: Samurai Kings

B) One Piece

C) Vinland Saga

D) Attack on Titan

CEVAP

Popüler bir anime olabilir ancak açılış ekranını izlemeyen takipçilerimiz epey zorlanacaktır.

Jujutsu Kaisen açılış ekranı mahito tren

A) Demon Slayer

B) Jujutsu Kaisen

C) Tokyo Ghoul

D) Chainsaw Man

CEVAP

Biraz zorlandınız sanki? (Bu animeyi izlemeyen bin pişman.)

Death Parade anime ilk bölüm asansör

A) Tokyo Ghoul

B) Pyscho-Pass

C) Death Parade

D) 86

CEVAP

Biraz zordan devam edelim ancak bir ipucu vermesek olmaz. Yerdeki böceklere dikkat edin, zira bu böcekler bir karakterimize güç sağlamıştı.

fate zero kariya ölümü

A) Hell's Paradise

B) Jujutsu Kaisen

C) Heavenly Delusion

D) Fate Zero

CEVAP

Biz bile, listeyi hazırlarken hangi anime olduğunu unuttuk. Küçük bir ipucu: kendisi, trende yediği yemekle ünlü.

Demon slayer rengoku yemek sahnesi

A) Demon Slayer

B) Today's Menu for the Emiya Family

C) Food Wars!: Shokugeki no Soma

D) Naruto

CEVAP

Yarım kalan bir seri... Anime severlerin kanayan yarası.

Berserk guts peri

A) Sword Art Online

B) Bleach

C) Berserk

D) The Seven Deadly Sins

CEVAP

Zorluk derecesini bir tık düşürelim.

One Punch Man Saitama

A) Gintama

B) One Punch Man

C) My Hero Academia

D) Mob Pyscho 100

CEVAP

Kendisi, seride epey sevilen bir karakter.

Chainsaw Man Power anime

A) Attack on Titan

B) Demon Slayer

C) Chainsaw Man

D) High School DxD

CEVAP

Bu tüylü dostumuz size hangi animeyi anımsattı?

Spy x family anime anya köpek

A) Fullmetal Alchemist: Brotherhood

B) Spy x Family

C) Aharen-san wa Hakarenai

D) Persona 3

CEVAP

İpucu vermeye gerek var mı?

Bleach anime Aizen

A) Hunter x Hunter

B) Blue Exorcist

C) Bleach

D) Black Clover

CEVAP

Yine seks hikâyesi mi yazıyorsun Feridun abi?

Naruto Kakashi kitapları

A) Kaguya-sama: Love is War 

B) Bungo Stray Dogs

C) Komi Can't Communicate

D) Naruto

CEVAP

15/15 çekenleri yürekten kutluyoruz!

Sonuçlarınızı ve serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın! Bir dahaki test içeriğimizde görüşmek üzere.

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