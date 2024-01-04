Yemek yerken bile arkada mutlaka anime izleyen kişilerin bile zorlanacağını düşünüyoruz. Ancak merak etmeyin, sahneleri öyle çok absürt yerlerden seçmedik.
Ben bir sahneyi gözünden şıp diye anlarım diyorsan sana meydan okuyoruz! Öyleyse haydi gel testimize başlayalım.
Bir spor animesinin ilk bölümü desek?
A) Haikyuu!!
B) Blue Lock
C) One Outs
D) Ballroom e Youkoso
Bu arabada konuşulan olaylar, animede pek çok şeyi anlamamıza sebep olmuştu.
A) Jujutsu Kaisen
B) Erased
C) Monster
D) Zankyou no Terror
İlk 2 sorumuz biraz zorladığı için daha kolay bir animeyle devam edelim.
A) Demon Slayer
B) My Hero Academia
C) Fire Force
D) One Piece
Bunu bilemeyeni, Otakuluk makamından atıyorlar.
A) Hunter x Hunter
B) Fullmetal Alchemist: Brotherhood
C) Naruto
D) Akame ga Kill!
İşinizi kolaylaştırmak için her şeyi yapıyoruz.
A) Sengoku Basara: Samurai Kings
B) One Piece
C) Vinland Saga
D) Attack on Titan
Popüler bir anime olabilir ancak açılış ekranını izlemeyen takipçilerimiz epey zorlanacaktır.
A) Demon Slayer
B) Jujutsu Kaisen
C) Tokyo Ghoul
D) Chainsaw Man
Biraz zorlandınız sanki? (Bu animeyi izlemeyen bin pişman.)
A) Tokyo Ghoul
B) Pyscho-Pass
C) Death Parade
D) 86
Biraz zordan devam edelim ancak bir ipucu vermesek olmaz. Yerdeki böceklere dikkat edin, zira bu böcekler bir karakterimize güç sağlamıştı.
A) Hell's Paradise
B) Jujutsu Kaisen
C) Heavenly Delusion
D) Fate Zero
Biz bile, listeyi hazırlarken hangi anime olduğunu unuttuk. Küçük bir ipucu: kendisi, trende yediği yemekle ünlü.
A) Demon Slayer
B) Today's Menu for the Emiya Family
C) Food Wars!: Shokugeki no Soma
D) Naruto
Yarım kalan bir seri... Anime severlerin kanayan yarası.
A) Sword Art Online
B) Bleach
C) Berserk
D) The Seven Deadly Sins
Zorluk derecesini bir tık düşürelim.
A) Gintama
B) One Punch Man
C) My Hero Academia
D) Mob Pyscho 100
Kendisi, seride epey sevilen bir karakter.
A) Attack on Titan
B) Demon Slayer
C) Chainsaw Man
D) High School DxD
Bu tüylü dostumuz size hangi animeyi anımsattı?
A) Fullmetal Alchemist: Brotherhood
B) Spy x Family
C) Aharen-san wa Hakarenai
D) Persona 3
İpucu vermeye gerek var mı?
A) Hunter x Hunter
B) Blue Exorcist
C) Bleach
D) Black Clover
Yine seks hikâyesi mi yazıyorsun Feridun abi?
A) Kaguya-sama: Love is War
B) Bungo Stray Dogs
C) Komi Can't Communicate
D) Naruto
15/15 çekenleri yürekten kutluyoruz!
Sonuçlarınızı ve serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın! Bir dahaki test içeriğimizde görüşmek üzere.
İlginizi çekebilecek diğer test içeriklerimiz:
Pokemon'u Ne Kadar İyi Hatırlıyorsun? [Test]