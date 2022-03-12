Pokemon'u Ne Kadar İyi Hatırlıyorsun? [TEST]

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2000'lerin başlarında Pokemon'u izleyerek büyüyen çocuklardan biriysen yaşın 30 civarında olmalı. Peki hâlâ hafızanın derinliklerinde Pokemon detayları duruyor mu? Test edip görme zamanı!

Bir neslin çocukluğunu şekillendiren Pokemon'u izlerken 20 dakikanın nasıl geçtiğini anlamazdık bile. Daha sonra tasoları, kartları derken hayatımızın en önemli parçalarından oluvermişti. "Boş yok" cazip geldiği için harçlığımızı büyük boy cipslere verirdik ama bazen de para vermemek için bakkal önünde gizlice cips poşetlerinde taso olup olmadığını yoklardık.

Sonra tabii çocuğun biri kendini aşağı atınca bir anda yayından kaldırıldı. Pokemon buna rağmen oyunlarıyla, filmleriyle hayatımızda iz bırakmaya devam etti. Hafızalardan silinmesi pek mümkün değil ama yine de ne kadar taze olup olmadığını test edelim ve bir kez daha çocukluk yıllarına dönelim...

Hangisi Ash'in pokemonlarından biri değildir?

  • Pikachu
  • Charmander
  • Squirtle
  • Bulbasaur
  • Pidgeotto
  • Butterfree
  • Lapras
  • Snorlax
  • Spearow
  • Muk
  • Kingler

CEVAP

Hangisi Misty'nin pokemonlarından biri değildir?

  • Togepi
  • Psyduck
  • Horsea
  • Chansey
  • Staryu
  • Starmie

CEVAP

Hangisi Brock'un pokemonlarından biri değildir?

  • Onix
  • Geodude
  • Zubat
  • Haunter
  • Vulpix

CEVAP

"Belaya hazır olun! Hem de çifte belaya!" | Hangisi Roket Takımı'nın pokemonlarından biri değildir?

  • Meowth (Miyav)
  • Arbok
  • Weezing
  • Pinsir
  • Lickitung
  • Victreebel

CEVAP

Bulbasaur evrimleşince ilk olarak hangisine dönüşür?

  • Ivysaur
  • Venusaur
  • Blasaur
  • Bellsprout

CEVAP

Bu sevimli pokemonun ismini sorsak?

  • Eevee
  • Ninetales
  • Vulpix
  • Ponytha

CEVAP

Hangisi bir su pokemonu değildir?

  • Poliwag
  • Rhyhorn
  • Dewgong
  • Cloyster
  • Gyarados

CEVAP

Hangisi bir ateş pokemonu değildir?

  • Magmar
  • Jynx
  • Arcanine
  • Rapidash

CEVAP

Ash'in gördüğü ilk efsane pokemon hangisiydi?

EFSANE POKEMON

  • Articuno
  • Zapdos
  • Moltres
  • Dragonite
  • Ho-Oh

CEVAP

Ash'in Misty'den ödünç alıp kullanılamayacak hale getirdiği şey neydi?

misty pokemon

  • Sırt çantası
  • Poke topları
  • Bisikleti
  • Şapkası

CEVAP

Şarkı söyleyince herkesi uyutan, sevimli ama bir o kadar da sinirli olan ve uyuyanların yüzüne şekiller çizen bu pokemonun ismini unutmak ne mümkün!

  • Clefairy
  • Ditto
  • Chansey
  • Jigglypuff
  • Wigglytuff

CEVAP

Ash'in, maceralara atılmadan önce yaşadığı yer neresiydi?

  • Cinnabar Adası
  • Viridian Eyaleti
  • Vermilion Şehri
  • Pallet Kasabası

CEVAP

Ash'in ilk "yakaladığı" pokemonu hatırlayabildik mi?

  • Pikachu
  • Bulbasaur
  • Charmander
  • Squirtle
  • Caterpie
  • Pidgeotto

CEVAP

BONUS: Brock bu kızlardan hangisine aşık olmuştur?

pokemon joy jenny

  • Hemşire Joy
  • Memur Jenny
  • Hiçbiri
  • İkisi de

CEVAP

Eskileri yad etmek için Pokemon intro'sunu da bırakalım:

Bi' sonraki testte görüşmek üzere!

pokemon to be continued
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