Pokemon'u Ne Kadar İyi Hatırlıyorsun? [TEST]

Bir neslin çocukluğunu şekillendiren Pokemon'u izlerken 20 dakikanın nasıl geçtiğini anlamazdık bile. Daha sonra tasoları, kartları derken hayatımızın en önemli parçalarından oluvermişti. "Boş yok" cazip geldiği için harçlığımızı büyük boy cipslere verirdik ama bazen de para vermemek için bakkal önünde gizlice cips poşetlerinde taso olup olmadığını yoklardık.
Sonra tabii çocuğun biri kendini aşağı atınca bir anda yayından kaldırıldı. Pokemon buna rağmen oyunlarıyla, filmleriyle hayatımızda iz bırakmaya devam etti. Hafızalardan silinmesi pek mümkün değil ama yine de ne kadar taze olup olmadığını test edelim ve bir kez daha çocukluk yıllarına dönelim...
Hangisi Ash'in pokemonlarından biri değildir?
- Pikachu
- Charmander
- Squirtle
- Bulbasaur
- Pidgeotto
- Butterfree
- Lapras
- Snorlax
- Spearow
- Muk
- Kingler
CEVAP
Hangisi Misty'nin pokemonlarından biri değildir?
- Togepi
- Psyduck
- Horsea
- Chansey
- Staryu
- Starmie
CEVAP
Hangisi Brock'un pokemonlarından biri değildir?
- Onix
- Geodude
- Zubat
- Haunter
- Vulpix
CEVAP
"Belaya hazır olun! Hem de çifte belaya!" | Hangisi Roket Takımı'nın pokemonlarından biri değildir?
- Meowth (Miyav)
- Arbok
- Weezing
- Pinsir
- Lickitung
- Victreebel
CEVAP
Bulbasaur evrimleşince ilk olarak hangisine dönüşür?
- Ivysaur
- Venusaur
- Blasaur
- Bellsprout
CEVAP
Bu sevimli pokemonun ismini sorsak?
- Eevee
- Ninetales
- Vulpix
- Ponytha
CEVAP
Hangisi bir su pokemonu değildir?
- Poliwag
- Rhyhorn
- Dewgong
- Cloyster
- Gyarados
CEVAP
Hangisi bir ateş pokemonu değildir?
- Magmar
- Jynx
- Arcanine
- Rapidash
CEVAP
Ash'in gördüğü ilk efsane pokemon hangisiydi?
- Articuno
- Zapdos
- Moltres
- Dragonite
- Ho-Oh
CEVAP
Ash'in Misty'den ödünç alıp kullanılamayacak hale getirdiği şey neydi?
- Sırt çantası
- Poke topları
- Bisikleti
- Şapkası
CEVAP
Şarkı söyleyince herkesi uyutan, sevimli ama bir o kadar da sinirli olan ve uyuyanların yüzüne şekiller çizen bu pokemonun ismini unutmak ne mümkün!
- Clefairy
- Ditto
- Chansey
- Jigglypuff
- Wigglytuff
CEVAP
Ash'in, maceralara atılmadan önce yaşadığı yer neresiydi?
- Cinnabar Adası
- Viridian Eyaleti
- Vermilion Şehri
- Pallet Kasabası
CEVAP
Ash'in ilk "yakaladığı" pokemonu hatırlayabildik mi?
- Pikachu
- Bulbasaur
- Charmander
- Squirtle
- Caterpie
- Pidgeotto
CEVAP
BONUS: Brock bu kızlardan hangisine aşık olmuştur?
- Hemşire Joy
- Memur Jenny
- Hiçbiri
- İkisi de
CEVAP
Eskileri yad etmek için Pokemon intro'sunu da bırakalım:
Bi' sonraki testte görüşmek üzere!
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