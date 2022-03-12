Pokemon'u Ne Kadar İyi Hatırlıyorsun? [TEST]

2000'lerin başlarında Pokemon'u izleyerek büyüyen çocuklardan biriysen yaşın 30 civarında olmalı. Peki hâlâ hafızanın derinliklerinde Pokemon detayları duruyor mu? Test edip görme zamanı!

Bir neslin çocukluğunu şekillendiren Pokemon'u izlerken 20 dakikanın nasıl geçtiğini anlamazdık bile. Daha sonra tasoları, kartları derken hayatımızın en önemli parçalarından oluvermişti. "Boş yok" cazip geldiği için harçlığımızı büyük boy cipslere verirdik ama bazen de para vermemek için bakkal önünde gizlice cips poşetlerinde taso olup olmadığını yoklardık.

Sonra tabii çocuğun biri kendini aşağı atınca bir anda yayından kaldırıldı. Pokemon buna rağmen oyunlarıyla, filmleriyle hayatımızda iz bırakmaya devam etti. Hafızalardan silinmesi pek mümkün değil ama yine de ne kadar taze olup olmadığını test edelim ve bir kez daha çocukluk yıllarına dönelim...

Hangisi Ash'in pokemonlarından biri değildir?

Pikachu

Charmander

Squirtle

Bulbasaur

Pidgeotto

Butterfree

Lapras

Snorlax

Spearow

Muk

Kingler

CEVAP

Hangisi Misty'nin pokemonlarından biri değildir?

Togepi

Psyduck

Horsea

Chansey

Staryu

Starmie

CEVAP

Hangisi Brock'un pokemonlarından biri değildir?

Onix

Geodude

Zubat

Haunter

Vulpix

CEVAP

"Belaya hazır olun! Hem de çifte belaya!" | Hangisi Roket Takımı'nın pokemonlarından biri değildir?

Meowth (Miyav)

Arbok

Weezing

Pinsir

Lickitung

Victreebel

CEVAP

Bulbasaur evrimleşince ilk olarak hangisine dönüşür?

Ivysaur

Venusaur

Blasaur

Bellsprout

CEVAP

Bu sevimli pokemonun ismini sorsak?

Eevee

Ninetales

Vulpix

Ponytha

CEVAP

Hangisi bir su pokemonu değildir?

Poliwag

Rhyhorn

Dewgong

Cloyster

Gyarados

CEVAP

Hangisi bir ateş pokemonu değildir?

Magmar

Jynx

Arcanine

Rapidash

CEVAP

Ash'in gördüğü ilk efsane pokemon hangisiydi?

Articuno

Zapdos

Moltres

Dragonite

Ho-Oh

CEVAP

Ash'in Misty'den ödünç alıp kullanılamayacak hale getirdiği şey neydi?

Sırt çantası

Poke topları

Bisikleti

Şapkası

CEVAP

Şarkı söyleyince herkesi uyutan, sevimli ama bir o kadar da sinirli olan ve uyuyanların yüzüne şekiller çizen bu pokemonun ismini unutmak ne mümkün!

Clefairy

Ditto

Chansey

Jigglypuff

Wigglytuff

CEVAP

Ash'in, maceralara atılmadan önce yaşadığı yer neresiydi?

Cinnabar Adası

Viridian Eyaleti

Vermilion Şehri

Pallet Kasabası

CEVAP

Ash'in ilk "yakaladığı" pokemonu hatırlayabildik mi?

Pikachu

Bulbasaur

Charmander

Squirtle

Caterpie

Pidgeotto

CEVAP

BONUS: Brock bu kızlardan hangisine aşık olmuştur?

Hemşire Joy

Memur Jenny

Hiçbiri

İkisi de

CEVAP

Eskileri yad etmek için Pokemon intro'sunu da bırakalım:

Bi' sonraki testte görüşmek üzere!