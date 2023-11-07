Genel kültürden sanata, bilimden tarihe uzanan çeşitlilikteki sorularımızla bu zengin bilgi dünyasının kapılarını aralıyoruz. İnsan DNA'sının şempanzelerle olan benzerliğinden ikonik sanat eserlerinin yaratıcılarına, müzik dünyasının efsanevi isimlerinden coğrafi keşiflere kadar uzanan bu sorular, bilgi birikiminizi sınayacak ve belki de sizi yeni bilgilerle buluşturacak.
Bu sorular; günlük sohbetlerimizde, okul sıralarında, televizyon ekranlarında ve hatta sıradan bir bulmaca çözerken karşımıza çıkabilecek türden. Ancak her biri ayrı bir dünyanın kapısını aralıyor ve bize öğrenmenin, merak etmenin ve keşfetmenin asla sona ermediğini hatırlatıyor.
1) İnsan DNA'sı ile şempanze DNA'sı arasında yaklaşık ne kadar benzerlik bulunmaktadır?
A) %50
B) %75
C) %88
D) %98
2) Hangi ressam, "Yıldızlı Gece" tablosunun yaratıcısıdır?
A) Pablo Picasso
B) Leonardo da Vinci
C) Vincent van Gogh
D) Salvador Dali
3) Hangi isim, The Beatles grubunun değil The Rolling Stones grubunun bir üyesidir?
A) John Lennon
B) Paul McCartney
C) Mick Jagger
D) George Harrison
4) 2022 FIFA Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir?
A) Rusya
B) Katar
C) Fransa
D) Brezilya
5) Zeus'un Roma mitolojisindeki karşılığı nedir?
A) Mars
B) Ares
C) Jüpiter
D) Apollo
6) Amazon Nehri hangi kıtada bulunmaktadır?
A) Asya
B) Afrika
C) Kuzey Amerika
D) Güney Amerika
7) Hangi elementin kimyadaki sembolü "Au" dur?
A) Argon
B) Gümüş
C) Altın
D) Alüminyum
8) Hangi hayvanın tıpkı insanlar gibi eşsiz bir parmak izi vardır?
A) Koalalar
B) Kediler
C) Kaplumbağa
D) Penguenler
9) World Wide Web'in (WWW) mucidi kimdir?
A) Steve Jobs
B) Bill Gates
C) Tim Berners-Lee
D) Mark Zuckerberg
10) Etna Yanardağı hangi ülkede bulunmaktadır?
A) İspanya
B) İtalya
C) Fransa
D) Yunanistan
11) Olimpiyat oyunlarının sembolü kaç halkadan oluşur?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
12) HTTP'nin uzun formu nedir?
A) High Tech Transport Protocol
B) HyperText Transfer Protocol
C) Hyper Transfer Tech Protocol
D) HyperText Technical Procedure
13) "Düşünüyorum, öyleyse varım." sözü kime aittir?
A) Aristoteles
B) Friedrich Nietzsche
C) Immanuel Kant
D) René Descartes
14) "Esaretin Bedeli" filminde Andy Dufresne karakterini kim canlandırmaktadır?
A) Morgan Freeman
B) Tim Robbins
C) Brad Pitt
D) Robert Redford
15) Hangi ülke, Güney Amerika kıtasında değildir?
A) Arjantin
B) Meksika
C) Brezilya
D) Şili