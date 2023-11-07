En Az 10 Tanesini Bilemeyenlerin Sınır Dışı Edilmesi Gereken(!) Genel Kültür Testi

17 dk okuma süresi
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Sizler için yeni bir genel kültür test içeriğiyle karşınızdayız. Bu soruların tamamını doğru bilmek çok da kolay değil. Kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Bunu test etme zamanı.

Genel kültürden sanata, bilimden tarihe uzanan çeşitlilikteki sorularımızla bu zengin bilgi dünyasının kapılarını aralıyoruz. İnsan DNA'sının şempanzelerle olan benzerliğinden ikonik sanat eserlerinin yaratıcılarına, müzik dünyasının efsanevi isimlerinden coğrafi keşiflere kadar uzanan bu sorular, bilgi birikiminizi sınayacak ve belki de sizi yeni bilgilerle buluşturacak.

Bu sorular; günlük sohbetlerimizde, okul sıralarında, televizyon ekranlarında ve hatta sıradan bir bulmaca çözerken karşımıza çıkabilecek türden. Ancak her biri ayrı bir dünyanın kapısını aralıyor ve bize öğrenmenin, merak etmenin ve keşfetmenin asla sona ermediğini hatırlatıyor.

1) İnsan DNA'sı ile şempanze DNA'sı arasında yaklaşık ne kadar benzerlik bulunmaktadır?

şempanze ve insan

A) %50

B) %75

C) %88

D) %98

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2) Hangi ressam, "Yıldızlı Gece" tablosunun yaratıcısıdır?

Van Gogh

A) Pablo Picasso

B) Leonardo da Vinci

C) Vincent van Gogh

D) Salvador Dali

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3) Hangi isim, The Beatles grubunun değil The Rolling Stones grubunun bir üyesidir?

The Beatles

A) John Lennon

B) Paul McCartney

C) Mick Jagger

D) George Harrison

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4) 2022 FIFA Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir?

FIFA 22

A) Rusya

B) Katar

C) Fransa

D) Brezilya

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5) Zeus'un Roma mitolojisindeki karşılığı nedir?

Zeus

A) Mars

B) Ares

C) Jüpiter

D) Apollo

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6) Amazon Nehri hangi kıtada bulunmaktadır?

Amazon

A) Asya

B) Afrika

C) Kuzey Amerika

D) Güney Amerika

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7) Hangi elementin kimyadaki sembolü "Au" dur?

Periyodik tablo

A) Argon

B) Gümüş

C) Altın

D) Alüminyum

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8) Hangi hayvanın tıpkı insanlar gibi eşsiz bir parmak izi vardır?

Parmak izi

A) Koalalar

B) Kediler

C) Kaplumbağa

D) Penguenler

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9) World Wide Web'in (WWW) mucidi kimdir?

WWW

A) Steve Jobs

B) Bill Gates

C) Tim Berners-Lee

D) Mark Zuckerberg

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10) Etna Yanardağı hangi ülkede bulunmaktadır?

Etna Yanardağ

A) İspanya

B) İtalya

C) Fransa

D) Yunanistan

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11) Olimpiyat oyunlarının sembolü kaç halkadan oluşur?

Olimpiyat

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

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12) HTTP'nin uzun formu nedir?

HTTP

A) High Tech Transport Protocol

B) HyperText Transfer Protocol

C) Hyper Transfer Tech Protocol

D) HyperText Technical Procedure

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13) "Düşünüyorum, öyleyse varım." sözü kime aittir?

düşünüyorum, öyleyse varım

A) Aristoteles

B) Friedrich Nietzsche

C) Immanuel Kant

D) René Descartes

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14) "Esaretin Bedeli" filminde Andy Dufresne karakterini kim canlandırmaktadır?

Esaretin Bedeli

A) Morgan Freeman

B) Tim Robbins

C) Brad Pitt

D) Robert Redford

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15) Hangi ülke, Güney Amerika kıtasında değildir?

Güney Amerika kıtası

A) Arjantin

B) Meksika

C) Brezilya

D) Şili

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