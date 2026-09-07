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Anker Marka Kargaşasına Son Veriyor: Tüm Markalar Tek Çatıda Birleşti

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Anker, IFA 2026 fuarında Soundcore ve Eufy gibi alt markalarını tek bir çatı altında birleştireceğini duyurdu.

Anker Marka Kargaşasına Son Veriyor: Tüm Markalar Tek Çatıda Birleşti
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji dünyasının önde gelen aksesuar ve akıllı ev üreticilerinden Anker, Almanya'da düzenlenen IFA 2026 fuarında sürpriz bir karara imza attı. Bugüne kadar Soundcore, Eufy, EufyMake ve Solix gibi farklı marka isimleriyle satışa sunulan ürün grubundaki kafa karışıklığını gidermek isteyen şirket, tüm portföyünü doğrudan "Anker" adı altında birleştiriyor.

Gerçekleştirilen yeni yapılanmaya göre tüm ürünler iki ana gruba ayrılacak: "Anker for You" ve "Anker for Home". Şarj cihazları, kulaklıklar, kişisel sağlık ve yaratıcı araçlar "Anker for You" kategorisinde yer alırken; güvenlik kameraları, robot süpürgeler ve ev enerjisi çözümleri "Anker for Home" etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

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Anker Marka Kargaşasına Son Veriyor: Tüm Markalar Tek Çatıda Birleşti
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"Anker for You"

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Şirket, bu markalama dönüşümünün kademeli olarak gerçekleşeceğini, pazardaki mevcut ürünlerin zamanla yeni isimlendirmeye geçeceğini ve bazı modellerde eski marka adlarının bir süre daha Anker logosuyla birlikte kullanılabileceğini bildirdi. Öte yandan ilk fiziksel Anker mağazası da geçen hafta sonu Berlin'de kapılarını açtı.

Yeniden yapılanma hamlesinin yanı sıra Anker, "Anker for You" şemsiyesi altında birçok yeni mobil aksesuar ve ses ürününü tanıttı. Kulaklık tarafında açık kulak tasarımlı Anker Soundcore AeroClip 2 Pro & AeroClip 2, 60 saate varan pil ömrü sunan Space 2 Pro kulak üstü kulaklık ve Liberty Buds 2 modelleri öne çıkıyor. Şirket ayrıca PPG, nabız ve HRV takibi yapabilen Sleep 4 & Sleep 4 Pro uyku kulaklıkları ile radar tabanlı uyku takibi ve gece lambası özelliğine sahip SleepLab & SleepLab Pro uyku hoparlörlerini tanıttı.

Şarj aksesuarları tarafında ise performans odaklı yenilikler var. Qi2 25W kablosuz şarj desteği, aktif soğutma sistemi ve 10.000 mAh kapasitesiyle MagGo Power Bank 2 Pro dikkat çekiyor. Dizüstü bilgisayarınızın modelini algılayarak batarya sağlığı için en uygun gücü sağlayan Anker Laptop Charger Pro ve makaralı USB-C kablosu ile ek bir USB-C portu barındıran Qi2 25W destekli Anker MagStand Şarj İstasyonu da lansmanın öne çıkanları arasında yer aldı.

"Anker for Home"

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Eski Eufy ekosistemini kapsayan "Anker for Home" tarafında da dikkat çekici duyurular var. Akıllı ev cihazları için yerel bir yapay zeka merkezi işlevi gören Anker MindBase, serinin merkezinde yer alıyor. Güvenlik tarafında otomatik takip ışığına ve 4K telefoto kameraya sahip Anker Eufy TrackLight Cam S1 ile 180 derece panoramik görüş sunan Video Doorbell S4 sergilendi.

Temizlik teknolojilerinde ise 35.000 Pa emiş gücü, kendi kendini temizleyen döner paspas sistemi ve düşük ses seviyesi vaat eden Anker Eufy Robot Vacuum Omni E35 ön plana çıktı. Bahçe bakımı için tasarlanan, geliştirilmiş eğim tırmanma yeteneği ve 15.000 metrekareye kadar alan kapsama kapasitesine sahip Robot Lawn Mower S2 Max modelinin ise Avrupa'da Mayıs 2027'de piyasaya sürüleceği açıklandı.

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