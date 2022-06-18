Anna Wilson'ın Detaylarında Kaybolacağınız 15 Eseri

Bu içeriğimizde fineliner kalemlerle kağıt üstünde çalışan Anna Wilson'ın, detaylarıyla insanı içine çektikçe çeken eserlerini derledik. Wilson, sosyal medya hesabından etkileyici eserlerinin aşamalarını da güncel olarak paylaşıyor.

Daha önce sanatını birbirinden farklı alanlarda ve konuda icra eden Türk sanatçıların eserlerini sizlere derlemiştik. Bu sanatçıların, yani Ezgi Topdağı, Yaşar Vurdem, Hakan Yılmaz ve İhsan Canıtez gibi birbirinden farklı isimlerin büyüleyici eserlerine ulaşmak için isimlerinin üzerine tıklayabilirsiniz.

Şimdi aralarına ülkemizden olmayan, fakat sanatını sizlerle buluşturmayı istediğimiz yeni bir isim katılıyor. Lafı uzatmadan, dijitalden ziyade kağıt üzerinde çizim yapan Anna Wilson’ın detaylarında kaybolacağınız 15 eserine birlikte bakalım.

İlk eserimizin ismi, aynı zamanda bir serinin de ismi olan ‘A New Place’ (Yeni Bir Mekân)

Bunun ardından Arva Floor Mills (Arva Un Değirmenleri) isimli çalışması karşımızda. Söz konusu çizim, sanatçının oluşturduğu, Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Londra'nın mimarisine dayalı bir serinin parçası.

At Gallery House isimli başka bir çalışması da içindeki detaylara hayran bırakıyor. Yerdeki halının katlanmasından duvarda asılı tabloların detaylarına...

Paradise Sleep isimli sıradaki eser, dilimize 'Cennet Uykusu' şeklinde çevriliyor. Fakat burada sanatçının, Kanada merkezli olan yatak mağazası 'Sleep Paradise'dan ilham aldığını düşünüyoruz. Zira farklı eserlerinde de memleketinden unsurlara gönderme yaptığını görüyoruz.

Sıradaki eserin adı 'The Garden Atelier' (Atelier Bahçesi). Ukulelenin tellerinden yerdeki halıların kırışmasına, yaprakların üzerindeki detaylardan sandalye üzerindeki motiflere... hayran kalmamak elde değil.

"Fotoğraf stüdyosu" olarak çevirebileceğimiz 'Portrait Studio' eseri de baştaki Yeni Bir Mekân serisinin üyelerinden.

'Üniversite Koleji' isimli çalışması da Londra mimarisi serisinin üyelerinden. Her bir tuğlanın ve her bir pencerenin detayları gözden kaçmıyor.

Yine Londra'da bulunan ve kâr amacı bulunmayan TAP Centre of Creativity (TAP Yaratıcılık Merkezi), sanatçının vaktini geçirmeyi en çok sevdiği yerlerden. Bu sebeple de kendisine ilham olmuş.

"Sığınak" şeklinde dilimize çevirebileceğimiz Sanctuary isimli eserde sanatçı, çevresindeki nesnelerden esinleniyor. Bu da rahatlığı ve yakınlığı sembolize ediyor.

The Cottage (Kır Evi) isimli eserinde de sanatçının detaylara verdiği öneme bir kez daha hayran kalıyoruz.

Sanatçının farklı yerlerden aldığı ilhamla ortaya koyduğu eserlerin bazılarına göz attık. Fakat bunun dışında kendisi kişiye özel evcil hayvan çizimleri de yapıyor. Bunların da birkaçına bakalım

Sanatçının hem bazı eserlerini sunduğu hem de satışa koyduğu sitesine bu linkten ulaşabilirsiniz. Instagram hesabına da ilgili linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Buna benzer farklı bir içerik olarak Ezgi Topdağı'nın, detaylarıyla şoke eden çizimlerine de üstteki ilgili haberden göz atabilirsiniz.