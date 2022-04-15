Bu içeriğimizde sanatın birden fazla alanında uzmanlaşmış olan ve uzun zamandır dijital sanat alanında çalışan sanatçı Hakan Yılmaz'ın birbirinden çekici eserlerini sizlere derledik. Geçmişten aldığı ilhamı modern teknolojiyle ustaca harmanlayan sanatçının eserlerine gelin birlikte bakalım.

Daha önce sizlere, her eserinden ayrı detayların çıktığı Ezgi Topdağı’nın eserlerini derlemiştik. Bunun yanında kendisinden kısa demeçler aldığımız illüstratör Yaşar Vurdem’in göz alıcı eserlerini de daha öncesinde sizlerle buluşturmuştuk. Şimdiyse geçmişi modern teknolojiyle harmanlayıp hipnotize edici eserler ortaya koyan Hakan Yılmaz karşımızda.

Sanatçının, kurucularından biri olduğu olduğu, hem yeni nesil dijital sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturan hem de sanatını geniş kitlelere yaymak isteyenlerin sesi olmayı amaçlayan De Artium isimli bir projesi de bulunuyor. Buna ek olarak sanatçının ikiz kardeşiyle kurduğu, Awesome Bros. isimli bir dijital ajansı da var. Şimdi gelin Hakan Yılmaz'ın eserlerine birlikte bakalım.

Sanatçı Hakan Yılmaz’ın 20 hipnotize edici eseri:

Surname-i Hümayun temalı ilk sıradaki eserimiz:

'Kashmiri' adıyla paylaşılan bir başka eser:

Bu eserin adı ise Mukarnas:

Av Köşkü isimli eser:

Bu gördüğünüz eserin adı Cyber Sophia (Siber Sofya). Kendisi, aynı ismi taşıyan serinin ilk parçası:

Cyber Sophia III isimli eser:

Bu gördüğünüz ise Cyber Sophia IV:

Sanatçının içinde kaybolmak istediği şehirlerden ilham alarak hazırladığı seri: İçinde kaybolmak istediğim şehir (City I wanna lost in)

Serideki şehirleri tahmin edebilir misiniz?

Serinin ikinci üyesi:

Aynı serinin içinden bir başka eser:

Sanatçının farklı motifler kullandığı, serinin başka bir üyesi:

Bu eserin adı ise Dubaili Sanat Taciri:

Şaman'ın Ritüeli (Shaman's Ritual) adlı eser:

İpek Yolu'nun Sultanları isimli bir başka hipnoz etkisi yaratan eser:

Osmanlı Hamamında Dans Eden Kadınlar isimli çalışma:

Syntethic Palace Series koleksiyonundan Has Bahçe:

Aynı serinin bir başka üyesi: Kültürel Kodlar (Cultural Codes)

Yapay zeka ile üretilen Çengi isimli eser:

Sanatçının Kadınlar gününe özel olarak yaptığı 'Sağ eller havaya' adlı eseri:

Son olarak... Sanatçının 'Şahmeran' isimli çalışması:

Sanatçının Twitter ve Instagram adresine ilgili linklerden ulaşabilirsiniz. Kendi eserlerine ulaşabileceğiniz farklı sitelere ulaşmak için de bu linki kullanabilirsiniz.