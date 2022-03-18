Türk Sanatçı Ezgi Topdağı'nın 20 Şahane Çizimi

Bu içeriğimizde detaylarla dolu özgün çizimleriyle ve ünlü eserlere yaptığı yorumlarıyla fazlaca dikkat çeken sanatçı Ezgi Topdağı'nın 20 eserini derledik. Sanatçının aynı zamanda NFT olarak satışa sunduğu çizimleri de bulunuyor.

Ünlü olup olmaması fark etmeksizin yerli ve yabancı sanatçıların öne çıkan eserlerini derleyerek sizlere sunuyoruz. Daha önce ülkemizden bir isim olan Yaşar Vurdem’in şahane illüstrasyonlarını derlemiş ve kendisinden yaptığı sanatı hakkında demeçler almıştık. Özellikle Vurdem’in Billie Eillish çizimine, şarkıcının kendisi de hayran kalmıştı.

Şimdiyse içeriğimizin merkezindeki isim, yine ülkemizden bir isim olan ve eserlerine daha ilk bakışınızda kendisinin alışılmışın dışında olduğunu göreceğiniz Ezgi Topdağı. NFT de üreten sanatçının, Freak Monsters koleksiyonuna 100 gün boyunca her gün 4 karakter üretme hedefi bulunuyor. Şimdi gelin, Ezgi Topdağı’nın eserlerine birlikte bakalım.

Ezgi Topdağı'nın 20 şahane eseri:

Sanatçının Dijital Rönesans koleksiyonunda bulunan Camera Dei Giganti yorumu:

Fra Angelico'nun Last Judgement tablosunun yorumlanmış hâliyle yeniden çizimi:

Karakterler korkunç mu görünüyor, yoksa havalı mı siz karar verin:

Sanatçının deyişiyle "Mardin evlerinde yaşayan dinozorlar":

Daha önce hiç bu kadar kaotik bir pizza partisi gördünüz mü?

"Sihirbaz Kuşlar" isimli çalışma:

Bu çizimin sonunda ise sanatçının yolu, istemeden de olsa Amsterdam evlerinde son bulmuş:

Yaklaştırdıkça başka detaylar görebileceğiniz farklı bir kaos çizimi:

Terime uzak olanların bile Google'dan hatırlayabileceği doodle sanatı:

Bu tabloda ise sanatçı, savaşın hâkim olduğunu ve soyluların halkı ezdiğini söylüyor:

Burada uzaylı embriyoları görebilirsiniz

Oldukça eğlenceli görünen bu fotoğrafta ülkemizden detaylar yakalamanız mümkün:

Çizimin her köşesinden ayrı bir hava alabiliyorsunuz:

"Karadulun avları insanlar ve ahtapotlar" adı altında paylaşılan eser:

Bu eserin adı ise "Melekler":

Her detayında ayrı bir korku öğesi barındıran çizim:

Poseidon'un Kıyameti: Dinozorların Sonu

Sanatçının, detaylarında kaybolabileceğiniz bir başka eseri:

"Dinozorları bul" isimli bu tablo bitince sanatçının kendisi de dinozorları koyduğu yerleri kaybetmiş. Peki siz bulabilir misiniz?

Hem kaotik hem detay dolu olan, listemizdeki son eser:

Bonus: Sanatçının Freak Monsters NFT koleksiyonundan karakterler:

Sanatçının çizimlerini paylaştığı Twitter ve Instagram hesaplarına ilgili linklerden ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak Freak Monsters NFT koleksiyonunun sosyal medya hesabına da buradan ulaşabilirsiniz.