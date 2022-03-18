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  • Türk Sanatçı Ezgi Topdağı'nın 20 Şahane Çizimi

Bu Resimlere Yaklaştırdıkça Şok Edici Detaylar Görüyorsunuz: İşte Sanatçı Ezgi Topdağı'nın Hipnotize Edici 20 Eseri

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Bu içeriğimizde detaylarla dolu özgün çizimleriyle ve ünlü eserlere yaptığı yorumlarıyla fazlaca dikkat çeken sanatçı Ezgi Topdağı'nın 20 eserini derledik. Sanatçının aynı zamanda NFT olarak satışa sunduğu çizimleri de bulunuyor.

Ünlü olup olmaması fark etmeksizin yerli ve yabancı sanatçıların öne çıkan eserlerini derleyerek sizlere sunuyoruz. Daha önce ülkemizden bir isim olan Yaşar Vurdem’in şahane illüstrasyonlarını derlemiş ve kendisinden yaptığı sanatı hakkında demeçler almıştık. Özellikle Vurdem’in Billie Eillish çizimine, şarkıcının kendisi de hayran kalmıştı.

Şimdiyse içeriğimizin merkezindeki isim, yine ülkemizden bir isim olan ve eserlerine daha ilk bakışınızda kendisinin alışılmışın dışında olduğunu göreceğiniz Ezgi Topdağı. NFT de üreten sanatçının, Freak Monsters koleksiyonuna 100 gün boyunca her gün 4 karakter üretme hedefi bulunuyor. Şimdi gelin, Ezgi Topdağı’nın eserlerine birlikte bakalım.

Ezgi Topdağı'nın 20 şahane eseri:

Sanatçının Dijital Rönesans koleksiyonunda bulunan Camera Dei Giganti yorumu:

Camera Dei Giganti

Fra Angelico'nun Last Judgement tablosunun yorumlanmış hâliyle yeniden çizimi:

Fra Angelico - Last Judgment

Karakterler korkunç mu görünüyor, yoksa havalı mı siz karar verin:

Ezgi Topdağı

Sanatçının deyişiyle "Mardin evlerinde yaşayan dinozorlar":

Ezgi Topdağı

Daha önce hiç bu kadar kaotik bir pizza partisi gördünüz mü?

Pizza VS Hotdog

"Sihirbaz Kuşlar" isimli çalışma:

Ezgi Topdağı - Wizard birds

Bu çizimin sonunda ise sanatçının yolu, istemeden de olsa Amsterdam evlerinde son bulmuş: 

Ezgi Topdağı

Yaklaştırdıkça başka detaylar görebileceğiniz farklı bir kaos çizimi:

Ezgi Topdağı

Terime uzak olanların bile Google'dan hatırlayabileceği doodle sanatı:

Ezgi Topdağı - Doodle Art

Bu tabloda ise sanatçı, savaşın hâkim olduğunu ve soyluların halkı ezdiğini söylüyor:

Ezgi Topdağı

Burada uzaylı embriyoları görebilirsiniz

Ezgi Topdağı - Uzaylı Embriyoları

Oldukça eğlenceli görünen bu fotoğrafta ülkemizden detaylar yakalamanız mümkün:

Ezgi Topdağı

Çizimin her köşesinden ayrı bir hava alabiliyorsunuz:

Ezgi Topdağı

"Karadulun avları insanlar ve ahtapotlar" adı altında paylaşılan eser:

Ezgi Topdağı

Bu eserin adı ise "Melekler":

Ezgi Topdağı - Angels

Her detayında ayrı bir korku öğesi barındıran çizim:

Ezgi Topdağı

Poseidon'un Kıyameti: Dinozorların Sonu

Poseidon'un Kıyameti: Dinozorların Sonu

Sanatçının, detaylarında kaybolabileceğiniz bir başka eseri:

Ezgi Topdağı

"Dinozorları bul" isimli bu tablo bitince sanatçının kendisi de dinozorları koyduğu yerleri kaybetmiş. Peki siz bulabilir misiniz?

Ezgi Topdağı

Hem kaotik hem detay dolu olan, listemizdeki son eser:

Ezgi Topdağı

Bonus: Sanatçının Freak Monsters NFT koleksiyonundan karakterler:

Ezgi Topdağı

Ezgi Topdağı

Ezgi Topdağı

Ezgi Topdağı

Ezgi Topdağı
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Sanatçının çizimlerini paylaştığı Twitter ve Instagram hesaplarına ilgili linklerden ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak Freak Monsters NFT koleksiyonunun sosyal medya hesabına da buradan ulaşabilirsiniz.

Ezgi Topdağı
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