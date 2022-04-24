Bu içeriğimizde gündelik hayatımızdaki olayları, insanları ve düşünceleri kendi dokunuşlarıyla keyifli karikatürler hâline getiren İhsan Canıtez'in eserlerini derledik. Sanatçının çizimleri hem hayal gücü eşliğinde tekdüzelikten uzaklaşıyor hem de insana "bu bir yerlerden tanıdık geliyor" dedirtiyor.

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