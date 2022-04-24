Daha önce sizlere, ürettikleri eserlerle isimlerini geniş kitlelere duyuran ve birbirinden farklı alanlarda sanatını icra eden isimlerin eserlerini derlemiştik. Bu bağlamda baktıkça eserlerinde kaybolduğumuz Ezgi Topdağı'nı, insanı hipnotize eden eserleriyle Hakan Yılmaz'ı ve gerçekçi illüstrasyonlarıyla karşımıza çıkan Yaşar Vurdem'i görmüştük.
Şimdiyse birbirinden ilgi çekici karikatürler üreten İhsan Canıtez karşımızda. Sanatçı, gündelik hayatımızdaki alışılmış olayları, karakterleri ve düşüncelerimizi alıp hayal gücüyle harmanlıyor. Şimdi gelin eserlerine birlikte bakalım.
Kendimize gelebilmek için topluca gerçekleştirmemiz gereken birtakım aktiviteler:
Dost dediğin kim midir?
İstediğimiz gibi gerinemediğimizde olsun istediklerimiz:
Hazır yaz gelmişken...
Kısa süreliğine tat kaçıran birtakım durumlar:
Arkadaş grubunu ayakta tutan karakterler: Belki aralarında kendinizi de bulabilirsiniz
Son zamanlarda yaşanmış olaylara ithafen:
Bu günler de yakın:
Lise yıllarına özlemle bakanlar da var, o günler bitti diye sevinenler de. Siz hangi taraftasınız?
Bazılarını maalesef hiçbir zaman bilemeyeceğiz:
Unutmamakta fayda var:
Sosyal medyadaki etkileşimlerin gerçek hayattaki karşılıkları:
Yokluğunu hissetmeyeceğimiz birtakım şeyler:
Gözlerimiz yaşlı...
Dışarıdaki kedileri genellememek lazım
Şehirlerarası otobüs yolculuklarında her seferinde karşılaşılan şeyler:
Uçan araba hayallerimizi kenara koyup asıl ihtiyaçlarımıza göz atalım:
Zamları takip etmek zorunda kalmak mı daha kırıcı yoksa buna alışmak zorunda kalmak mı?
Aramızda dolaşan bazı seçilmiş kişiler:
Kampüslerin belli başlı alışılmış karakterleri:
Elimizde olmadan yaptığımız eylemler... Kitap kokusunun neden sevildiğini anlattığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz
Sanatçının Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarına ilgili linklerden ulaşabilirsiniz. Eserlerini görmek istediğiniz farklı sanatçılar varsa yorumda belirtebilirsiniz.