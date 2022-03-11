Hacker topluluğu Anonymous, Rusya'da medyayı denetleyen kurum Rozkomnadzor'u hackledi. Grup, ele geçirdiği 500 GB'tan fazla boyuta sahip dosyayı herkese açık bir şekilde paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle hareketlenen bir diğer cephe olan siber dünyada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Rusya’ya savaş ilan eden dünyanın en büyük hacker topluluğu Anonymous hackerları, Rus medyasını kontrol eden, gözlemleyen ve sansürleyen Roskomnadzor kurumuna büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirdi.

Hackerlar, Twitter üzerinden paylaştıkları açıklamada siber saldırı sonucunda 360 binden fazla Roskomnadzor dosyasını açığa çıkardıklarını duyurdu. Toplam boyutu 526,9 GB olan bu dosyalar, herkese açık bir şekilde indirmeye açıldı. Bu dev arşivde yer alan bazı dosyaların 5 Mart gibi yakın tarihlerde oluşturuldukları da gözlemlendi.

Roskomnadzor'un sansürüne karşı saldırı oldu

Anonymous, bu saldırının gerekçesini, Roskomnadzor’un Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yönelik sansür uygulaması ve bu nedenle halkın kendi hükûmeti hakkında bilgisiz kalması şeklinde paylaştı. Grup, bu dosyaları Rusya’nın küresel internetten potansiyel olarak çıkması riskine karşı paylaştığını da belirtti.

UYARI: 360 binden fazla dosyayı kapsayan ve toplam boyutu 526,9 GB olan herkese açık bu dosya için haberimizde herhangi bir bağlantı sunmuyoruz. Zira Anonymous’un da uyardığı şekilde arşiv içindeki bazı dosyalar, kötü amaçlı yazılım içerebilecek e-posta eklerini de taşıyorlar. Bu nedenle bu dosyalara yalnızca bilgi sahibi olmanız durumunda erişmenizi tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir.