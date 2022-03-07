Anonymous, Rus Televizyonlarını Hackleyip 'Mesaj' Yayınladı

Dünyanın en büyük hacker grubu Anonymous, Rus televizyon kanallarını hackleyerek ekranlara savaş görüntüleri ve bir mesaj yansıttı. O mesajda Rus vatandaşların savaşa karşı olduğu, savaşın Putin'in eseri olduğu belirtildi.

24 Şubat gecesi Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin başlamasıyla siber dünya da birbirine girmişti. Rus hackerlar ve Batı dünyasındaki pek çok hacker, altyapılara ve birçok noktaya saldırı düzenlerken dünyanın en büyük hacker topluluğu Anonymous, Rusya’ya resmen savaş ilan etmişti. Grup, hükûmetin internet sitelerini de bir süreliğine çökertmişti.

Dün geceyse gruptan yeniden yankı uyandıran bir saldırı yapıldı. Anonymous, Rus yayın platformları Wink ve Ivi’ye saldırı düzenledi ve Rusya’nın bazı televizyon kanallarına Ukrayna’daki savaş görüntülerini yansıttı. Bu kanallar, Rus devletine ait Russia 24, Channel One ve Moscow 24 kanallarını da içeriyordu.

Rus televizyonlara mesaj yansıtıldı:

Rus medyasındaki propagandanın ve Ukrayna’ya düzenlenen saldırılarda gerçeğin yayınlanmamasının tüm dünya tarafından bilindiği günlerde gerçekleştirilen saldırıda ekranlara Ukrayna’dan görüntüler verildi. Bununla birlikte grup, ekranlara Rus vatandaşları harekete geçirmeyi hedefleyen bir mesaj da yansıttı:

“Biz Rusya'nın sıradan vatandaşlarıyız. Ukrayna topraklarında savaşa karşıyız. Rusya ve Ruslar savaşa karşı! Bu savaş, Putin'in cani, otoriter rejimi tarafından sıradan Rus vatandaşları adına yürütüldü. Ruslar, Ukrayna'daki soykırıma karşı çıkıyorlar.”

Anonymous, bu saldırının yanı sıra Rus askeri radyosunda da trol yüzünün oluşmasını sağlayacak şekilde yayın yaptı. Radyodaki o ses ve sesin görsel karşılığı şu şekildeydi: