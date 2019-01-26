Antalya'da dünden beri yaşanan fırtına, Antalya Havalimanı'nı olumsuz etkiledi.

Balıkçı Barınağı, Konyaaltı, Antalya'da saatte 133 km hızına ulaşan hortum yaşamı felç etti. Kıyıya 1 km uzaklıkta oluşan hortum, Antalya Havalimanı'na doğru büyüyerek ilerledi. Antalya Havalimanı'nda hortum sebebiyle iki otobüs, bir minibüs ve iki merdiven devrildi. İki uçak ve bir polis helikopterinde hasar oluştu. Toplamda 12 kişi yaralandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Havalimanı'nda durum ile ilgili yaptığı açıklamada: "Şu ana kadar 12 yaralımız hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok. Havalimanı hava trafiğine açık. Havalimanındaki hasarları hızlı bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Direkler yıkıldı, araç gereçte hasarımız var." derken, "Zaruri olmadıkça dışarı çıkılmaması, hortum gördüklerinde durup onu çekmek yerine, kendilerini muhafazalı bölgelere almaları yönünde vatandaşlarımızı uyarıyoruz." söylemlerinde bulundu.



Uçağa sevkedilen otobüsün içerisinde bulunan yolculardan birisi, Antalya-Frankfurt seferini yapacak uçağın yolcularını taşıyan otobüsün devrilme anını kayıt alında aldı. Kamera kayıttayken ve otobüs devrilirken, kendisinin ve başka yolcuların da bulunduğu otobüsün de camı kırıldı. Antalya ve çevresinde bulunan vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkatle takip etmesi konusunda bilgilendirme yapılıyor.