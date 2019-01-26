Anthem'in VIP Demosu Oyuncular İçin Problemli Başladı

Electronic Arts'ın uzun süredir beklenen yeni oyunu Anthem'in, özel olarak davet edilenler ve ön sipariş verenlerden oluşan VIP Demo dönemi başladı. Her şey güzel gidiyordu ancak yoğunluk artınca oyuncular bir süre sonra bağlantı ve sunucu problemleriyle karşı karşıya kaldılar.

Electronic Arts'ın Destiny'e benzeyen yeni oyunu Anthem'in VIP Demo süreci başladı. Davet edilen kullanıcılar ve ön sipariş verenler için açılan bu deneme sürecinde beklenmeyen bir problem ortaya çıktı. Aslında kaç oyuncunun oyuna gireceği belliydi ancak sunucular bir süre sonra aşırı yoğunluktan dolayı hatalar vermeye başladı. Bunun beraberinde bağlantı sorunlarının da ardı arkası kesilmedi.

EA, oturum açma sorunlarını çözdü ve yapılan açıklamaya göre PC ve PS4 oyuncularının herhangi bir problem olmadan sunuculara anlık olarak erişebiliyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra Xbox One'daki sorunlar için hala ekiplerin çalıştığı da belirtildi. EA, problemleri çözdüğünü açıkladıktan sonra sunucuya giren PC ve PS4 oyuncuları hata almadan erişim sağlayabildiler.

Anthmen, şu an Twitch'te en çok izlenen yedinci oyun konumunda. Ayrıca oyunun 1 Şubat'ta herkese açık bir demo sürecinin başlayacağı biliniyor.

"Sunucu kapasitesinde problem olmadığı ortaya çıktı. Önceki testte göremediğimiz bir sorun var gibi görünüyor. Ekipler çalışmaya devam ediyor."

"Şu an Anthem dahil olmak üzere tüm oyun ve hizmetlerimizdeki giriş sorunları üzerinde çalışıyoruz. Biraz daha sabırlı olun, hallediyoruz. Elimize geçen her detayı paylaşacağız."

"Anthem demosundaki sonsuz yükleme sorununu inceliyoruz. Bu süreçte oyuna sık sık yeniden bağlanmayı deneyebilirsiniz."