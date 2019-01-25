Blizzard, CyberPunk 2077'nin Yönetmenini Bünyesine Kattı

Tüm oyuncuların heyecanla beklediği CyberPunk 2077'nin ve aynı zamanda Witcher 3'ün sanat yönetmenlerinden olan Sebastian Stepien, Polonya merkezli CD Project Red bünyesinden ayrılıp Blizzard'a geçiş yaptı.

Blizzard, geliştirici ekibine yeni bir yetenek daha ekledi. Uzun bir süre CD Project Red bünyesine hizmet veren Sebastian Stepien, Blizzard'daki yeni işi için Polonya merkezli oyun stüdyosundan ayrıldı. Bunun ardından CD Project Red, Stepien'in görevinden ayrıldığını doğruladı. Sebastian Stepien'in Blizzard'daki görevinin ne olacağı detaylı olarak bilinmiyor ancak geliştirici ekipte yer alacağı kesin.

Stepien, CD Project Red'in 2015'te büyük bir patlama yapan oyunu Witcher 3'te de sanat yönetmenlerinden biriydi. Bunların yanı sıra Witcher serisinin ilk iki oyununun yazarlarından biriydi. CD Project Red'den ayrılmadan önce de heyecanla beklenen oyun CyberPunk 2077'nin başyazarı ve sanat yönetmeniydi.

Ek olarak Sebastian Stepien'in yeni görev yeri olan Blizzard'ı Warcraft, Diablo, Starcraft ve Overwatch gibi popüler oyunlardan tanıyoruz.

Bu gelişmeden sonra CyberPunk 2077'nin geliştirilmesinde ne gibi değişiklikler olur bilinmiyor ancak CyberPunk 2077'nin en çok beklenen oyunlardan biri olduğu çok net.