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Anthropic, Yeni Yapay Zekâ Modelleri Fable ve Mythos 5.1'i Duyurdu

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Anthropic, dünyanın en gelişmiş kodlama modelleri olarak nitelendirdiği Fable ve Mythos 5.1’i tanıttı.

Anthropic, Yeni Yapay Zekâ Modelleri Fable ve Mythos 5.1'i Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle Claude modeliyle en büyük yapay zekâ şirketlerinden biri hâline gelen Anthropic, kullanıcı cephesinden gelen fiyat, veri saklama politikaları ve aşırı muhafazakar güvenlik önlemleri odaklı eleştirileri gidermek üzere yeni nesil modelleri Fable 5.1 ve Mythos 5.1’i sahneye çıkardı.

Şirket, Claude Fable 5.1’in bir önceki sürüm olan Fable 5’e kıyasla çok daha güçlü bir performans sergilediğini öne sürüyor. Bunun da ötesinde, yeni model genel kullanımda ortalama %25 oranında daha ucuz bir maliyet profili çiziyor.

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Fable 5.1 ve Mythos 5.1 neler sunuyor?

Tasarruf oranları, özellikle ajan tabanlı ve çok adımlı karmaşık iş yüklerinde çok daha belirgin hâle geliyor. Önceden işlenmiş ve önbelleğe kaydedilmiş verilerin fiyatlandırılmasında yapılan indirimler sayesinde bu tür ağır süreçlerde maliyet tasarrufu %45 seviyelerine kadar ulaşıyor. Bu durum, sürekli veri beslemesiyle çalışan yapay zekâ ajanlarının işletme maliyetlerini ciddi oranda hafifletecek bir hamle.

Yeni modelin erişime açılmasıyla birlikte teknoloji dünyasının önemli isimlerinden ilk değerlendirmeler de gecikmedi. Every CEO’su Dan Shipper, Fable 5.1 için “Bugüne kadar kullandığımız en güçlü kodlama modeli” yorumunu yaparken, modelin artık sadece hızlı ve verimli olmadığını, aynı zamanda hakiki bir insan gibi doğal konuştuğunu vurguladı.

Her Anthropic sürümünde olduğu gibi yeni modeller de CLI tabanlı kodlama süreçleri için Terminal-Bench 4.0 ve genel akıl yürütme becerileri için Humanity’s Last Exam dahil olmak üzere çeşitli testlerde yeni rekorlara imza attı.

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan "aşırı hassas" güvenlik filtreleri de yeniden düzenlendi. Anthropic, Fable 5.1’in çok daha hassas güvenlik duvarlarına sahip olduğunu bildiriyor. Bu sayede yeni sürümün, temel biyoloji sorularını bile "tehlikeli" sayıp engelleme ihtimali Fable 5’e göre belirgin şekilde düşürüldü. Kullanıcı verilerinin saklanması tarafında da kurumsal müşterileri sevindirecek bir gelişme paylaşıldı. Anthropic, "Enterprise Frontier Safeguards" adı verilen sistemin kullanıcı verilerini şirketin kendi sunucuları yerine doğrudan müşterinin bulut sunucularında depolayarak "tam gizlilik" sağlayacağını ifade etti.

Geçmişteki Mythos modelinde olduğu gibi, Mythos 5.1 versiyonu da yalnızca siber güvenlik ya da yaşam bilimleri araştırmaları yürüten kayıtlı Anthropic ortaklarının kullanımına sunuluyor. Kısıtlamalardan arındırılmış versiyon olan Fable 5.1 ise bulut platformları üzerinden veya doğrudan Anthropic API aracılığıyla erişime açıldı.

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Anthropic

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