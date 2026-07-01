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Anthropic, Yeni Girişimi Claude Science'i Duyurdu: Peki Nedir Bu Claude Science?

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Anthropic'in bilim dünyası için yeni girişimi Claude Science duyuruldu.

Anthropic, Yeni Girişimi Claude Science'i Duyurdu: Peki Nedir Bu Claude Science?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Anthropic, bilim dünyası için ses getirecek yeni girişimi Claude Science'ı tanıttı.

Bilim insanlarının omuzlarındaki ağır veri yükünü hafifletmek için tasarlanan bu yeni yapay zekâ platformu, âdeta laboratuvarda sabahlayan araştırmacıların yeni sağ kolu olmaya aday.

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İçerikten Görseller

Anthropic, Yeni Girişimi Claude Science'i Duyurdu: Peki Nedir Bu Claude Science?
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Kod yazmaktan 3D modellemeye her şey tek yerde

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Araştırma yaparken onlarca farklı sekme arasında kaybolma dönemi kapanıyor. Claude Science; veri tabanlarını, kodlama araçlarını ve karmaşık analizleri tek bir çatı altında topluyor. Üstelik bu yeni asistan sıradan bir sohbet botu değil; içinde 60’tan fazla bilimsel veri tabanı hazır olarak geliyor.

Platform, makale analiz etmekten tutun, karmaşık formüller üretmeye, 3D protein yapılarını modellemekten DNA dizilimlerini görselleştirmeye kadar her zorlu görevin altından başarıyla kalkıyor. Beta testlerine katılan araştırma ekipleri, Claude Science sayesinde işlerinin inanılmaz derecede hızlandığını ve zamandan büyük tasarruf sağladıklarını belirtiyor.

Klinik öncesi ilaç programları da başlatıldı

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Anthropic’in bu hamlesi sadece bir yazılımdan ibaret de değil. Şirket, büyük ilaç firmalarının genellikle kârlı bulmadığı için göz ardı ettiği "ihmal edilmiş hastalıklar" için kendi klinik öncesi ilaç programlarını başlattığını duyurdu.

Anthropic Yaşam Bilimleri Başkanı Eric Kauderer-Abrams, geleneksel ilaç sektörünün radarında olmayan ama dünyada hâlâ ciddi yük oluşturan hastalıklara odaklanacaklarını söylüyor.

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