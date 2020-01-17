Aralık 2019 En İyi Android Telefonlar Belli Oldu

AnTuTu, aralık ayının en iyi Android telefonlarını açıkladı. İki farklı liste yayınlayan platform, amiral gemisi ve orta segmentteki telefonları ayrı ayrı sıralamış durumda. AnTuTu'nun listesi, Xiaomi'nin orta segmentin yıldızı olduğunu ortaya koyuyor.

AnTuTu, geride bıraktığımız aralık ayının en iyi Android telefonlarını açıkladı. İki farklı liste yayınlayan platform, amiral gemisi telefonlar ve orta segment telefon serilerini ayırmış durumda.

Eğer sizler de şu sıralar yeni bir akıllı telefon arayışı içerisindeyseniz, AnTuTu’nun sıralaması, sizlere bazı ipuçları verebilir. Lafı daha fazla uzatmadan Antutu'nun listelerini inceleyelim.

AnTuTu’ya göre aralık ayının en iyi Android amiral gemisi telefonları

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisinin, Asus Rog Phone 2 olduğunu ifade ediyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan telefon, oyunsevere özel olarak üretildi ve AnTuTu testleri, bu akıllı telefona 506 bin 832 puan veriyor. Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro bulunuyor. Bu telefonlar sırasıyla, 493 bin 298 ve 491 bin 914 puan almayı başarıyorlar.

AnTuTu, listenin dördüncü sırasını Realme X2 Pro’ya veriyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan telefon, 482 bin 207 puan alıyor. Bu telefonu ise sırasıyla; 472 bin 272 puanla OnePlus 7 Pro, 466 bin 813 puanla One Plus 7, 462 bin 506 puanla Redmi K20 Pro PE, 545 bin 322 puanla Samsung Galaxy Note10+, 449 bin 965 puanla Redmi K20 Pro ve 449 bin 894 puanla da Samsung Galaxy Note10 takip ediyor.

Bu sıralamanın kafa karıştıran noktası, listenin genel anlamda kasım ayına benzerlik gösteriyor olması. Ancak bu durum, fazlasıyla olağan çünkü yılın son ayında şirketler, amiral gemisi segmentinde yeni bir cihaz tanıtmak yerine yılın başında tanıtacakları güçlü cihazlara odaklandılar.

Aralık ayının en iyi orta segment Android telefonları ise şöyle

AnTuTu’nun orta segment telefon sıralamasında zirve, Xiaomi Redmi Note 8 Pro’ya ait. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan telefon, 290 bin 093 puan almayı başarıyor. Ayrıca Xiaomi, listenin ikinci ve üçüncü sıralamasını da kimseye bırakmıyor. AnTuTu, aralık ayının orta segmentteki en iyi ikinci telefonunun Xiaomi Mi Note 10 (264 bin 896), üçüncü telefonun ise Xiaomi Mi 9T (258 bin 740) olduğunu söylüyor.

Listenin dördüncü sırasında Samsung Galaxy A80 bulunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla karşımıza çıkan telefon, 250 bin 585 puan alıyor. Bu telefonu ise sırasıyla Xiaomi Mi 9 SE (225 bin 448), Realme XT (223 bin 025), Realme Q (222 bin 327), Xiaomi Mi 9 Lite (215 bin 504), Xiaomi Redmi Note 7 Pro (215 bin 093) ve Vsmart Live (214 bin 425) takip ediyor.

AnTuTu’nun orta segment listesinin en dikkat çeken yanı, listenin neredeyse tümüyle Çinli teknoloji üreticilerine ait olması. Çinli üreticiler, sadece dördüncü ve onuncu sırayı farklı ülkelere bırakıyorlar. Ayrıca bu liste, Xiaomi'nin orta segmentte iyiden iyiye parladığını ortaya koyuyor.