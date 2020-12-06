Aperta Motors, Güneş Enerjili Aperta sEV'i Ön Siparişe Açtı

2008 yılından bu yana piyasada olan Aperta Motors, gücünü güneş enerjisinden alan aracını ön siparişe açtı. Bu özelliği adına da yansıtılan aracın üretimine ise 2021 yılında başlanacağını dile getirildi.

2008 yılından beri varlığını sürdüren Aperta Motors, bir yıl önce sözünü verdiği elektrikli araçla çıkışını yaptı. Şirket, Aperta sEV (solar Elektrikli Araç) adını verdiği aracının ön siparişlerini açtı.

Aperta sEV, aslında adından da anlaşılabileceği gibi enerjisini güneşten alan bir araba. Hatta tam olarak bir araba da değil, bir triportör, yani üç tekerlekli bir araç. Aracın üst tarafında bir güneş paneli bulunurken yedek olarak da bir adet bataryaya sahip.

Gücünü güneşten alan araç: Aperta sEV

Yenilikçi bir tasarıma sahip olan araç, görece küçük olsa da üreticileri, iki yetişkine gayet yetebilecek bir alana sahip olduğunu dile getiriyor. Ayrıca oldukça güvenli ve hızlı olduğu da ifade ediliyor. Böyle bir aracın hayalini kuranlar için ön siparişleri de açılmış durumda.

Şirket, bu aracının ilk modelinin üretimine 2021 yılında başlanacağını açıklasa da teslimat tarihine dair bir bilgi vermedi. Rezervasyonu 100 dolardan yapılan aracın fiyatı, dâhil edilen özelliklere bağlı olarak 25 bin 900 dolar ile 46 bin 900 dolar arasında (200.000 TL - 365.000 TL) değişiyor.

Karbon, kevlar ve kenevirden yapılan araç, tepesindeki güneş paneliyle tahmini 74 km'lik bir menzil sunuyor. Ancak 74 km'den fazla yol yapacak olanlar için tek şarjla 1609 km menzile sahip bir bataryası da bulunuyor. Bataryanın bu kadar yüksek bir menzil sunması ise aracın hafif olmasından kaynaklanıyor.

Şirketin kurucu ortağı Chirs Anthony, "Aperta'nın Never Charge teknolojisi sayesinde aracınızı Güneş'in gücüyle süreceksiniz. Gömülü olarak gelen güneş enerjisini toplayan tertibatımız, bataryanızı dolduracak ve nereye gitmek isterseniz oraya gideceksiniz" ifadelerini kullandı. Never Charge'ın tüm Aperta araçlarında olduğunu söyleyen Anthony, Güneş'ten toplanan enerjiyle yılda 17 bin km'den fazla yol kat edilebileceğini dile getirdi.