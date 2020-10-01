Apex Legends, Çapraz Platform Desteğine Kavuşuyor

Respawn Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre Apex Legends, çapraz platform desteğine önümüzdeki hafta kavuşacak. Yeni özellik, standart olarak diğer oyunlardan farklı çalışacak.

Respawn Entertainment'ın hâlâ popülerliğini korumayı başaran battle royale oyunu Apex Legends, önümüzdeki hafta aylardır beklenen yeni bir özelliğe kavuşacak. PlayStation 4, Xbox One ve PC oyuncularının tümü için gelecek bu özellik, artık platform fark etmeksizin tüm oyuncuların birbirleriyle savaşmalarına imkân tanıyacak.

Apex Legends tarafından ilk olarak haziran ayında duyurulan çapraz platform desteği, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında önümüzdeki hafta beta sürümüyle yayınlanacak. Böylece oyuncular, Şubat 2019'da çıkan oyunda ilk kez platformlar arası olacak şekilde savaş alanında ter dökecek.

Çapraz ilerleme desteği sunulmayacak:

Yeni özellik farklı platform oyuncularıyla da karşılaşmak isteyen herkesi sevindirse de ufak bir eksi yana sahip olacak. Çapraz platform özelliği, çapraz ilerleme desteği sunmayacak. Yani bu zamana kadar herhangi bir platformda hesabınızla kaydettiğiniz ilerleme, bir başka platformdaki hesabınıza aktarılmayacak. Her platformda ilerleme ayrı olacak.

Önümüzdeki hafta çapraz platform özelliği, beta süreci boyunca Respawn Entertainment'a veriler gönderecek. Geliştirici şirket hem elde ettiği verileri hem de oyunculardan gelecek geri dönüşleri inceleyerek özelliğin tam sürümünü yayınlarken tamamen hazırlıklı olmayı hedefleyecek.

Apex Legends'ın çapraz platform özelliği, Respawn'ın açıklamasına göre varsayılan olarak aktifleştirilecek. Şirketin açıklamasındaki bir diğer önemli noktaysa özelliğin diğer oyunlardan farklı şekilde çalışmasını gösteriyor. Çapraz platform özelliği, PS4 ve Xbox One oyuncularını aynı gruplara taşıyacak. Yani bu gruplara PC oyuncuları girmeyecek.

Eğer bir oyuncu PC'den Apex Legends oynayan bir arkadaşıyla grup oluşturursa o grup PC sunucularında oynayacak. Yani çapraz platform, normal şartlarda konsol oyuncularını yalnızca konsol oyuncularıyla karşılaştıracak. PC oyuncularıyla karşılaşmak içinse PC'den bir arkadaşa sahip olmak gerekecek.