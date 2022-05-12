Apex Legends Mobile'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Uzun bir süre önce duyurulan ancak bir türlü net bir çıkış tarihi verilmeyen Apex Legends Mobile için nihayet tarih verildi! Aynı zamanda oyundan bir de video geldi.

FPS oyunları bir süre önce yeniden oldukça popüler bir hale gelmiş, Apex Legends da bu akımın öncülerinden biri olmuştu. Geçtiğimiz ay sevilen oyunun geliştirici ekibi Respawn Entertainment yaptığı bir duyuruyla Apex Legends’ı PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’e uyumlu hale getirdiklerini duyurmuştu.

Ancak oyuncuların uzun bir süredir beklediği bir başka haber daha vardı; Apex Legends Mobile. EA ve Respawn Entertainment, Apex Legends Mobile’ı uzun bir süre önce duyurmuştu ancak kesinleşen bir tarih verilmemişti. Oyuncular da uzun bir süredir oyunu merakla bekliyordu. Nihayet beklenen haber geldi ve oyunun çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.

Apex Legends Mobile, 17 Mayıs’ta çıkıyor

Duyurulmasının ardından geçen birkaç yılın sonunda, EA ve Respawn Entertainment nihayet Apex Legends Mobile’ın çıkışının 17 Mayıs’ta gerçekleşeceğini bildirdi. Oyun, bir yıldan uzun süredir beta sürecindeydi ve bir süredir de artık geleceğine dair haberler dolaşıyordu.

Bugün ortaya çıkan görüntüler ise beklediğimize değdiğini gösteriyor. Bilgisayar sürümünden grafik olarak fazla uzaklaşılmadan, güzel bir iş ortaya konulmuş. Peki sizce oyunun mobil versiyonu nasıl görünüyor? Apex Legends’ın mobil versiyonu sizce bilgisayar versiyonu kadar oyuncuya ulaşabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!