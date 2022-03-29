Apex Legends'ın PS5 ve Xbox Series X/S Sürümü Yayınlandı

Apex Legends'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümü bugün yayınlandı. Bir güncelleme olarak kullanıcılara sunulan yeni sürüm, yeni nesil konsolların teknik özelliklerinden daha iyi faydalanılmasını sağlıyor. İşte bu güncelleme ile Apex Legends'a gelen yenilikler...

Electronic Arts'ın 2019'da piyasaya sürdüğü hayatta kalma oyunu Apex Legends, bugün önemli bir yükseltme alıyor. Geliştirici ekip Respawn Entertainment tarafından yapılan çalışmalarla Apex Legends, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e tam uyumlu hale getirildi. Oyuncular artık yeni nesil konsollarının tüm avantajlarını Apex Legends'ta deneyimleyebilecekler.

Apex Legends, piyasaya sürüldüğü ilk günden beri ücretsiz bir yapımdı. Bu durum, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için uyarlanan sürümde de geçerli olacak. Yani Apex Legends'ın yeni sürümünü oynamak isteyen yeni nesil konsol sahipleri, herhangi bir ödeme yapmayacaklar. Peki Apex Legends'ın yeni sürümü hangi özelliklere sahip?

HDR, 60 Hz, 4K ve dahası...

Respawn Entertainment, Apex Legends'a 4K çözünürlük, 60 Hz tazeleme oranı, HDR desteği, kaliteli gölgelendirme ile daha uzak mesafeler için daha fazla doku detaylandırma özellikleri getirdi. Oyuncular bu yeni özellikler sayesinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te daha etkileyici bir görsel deneyim yaşayacaklar. Şirket, ilerleyen dönemlerde 120 Hz desteği geleceğini de açıkladı.

Eğer Xbox Series X/S sahibiyseniz, oyunu yeni sürüme yükseltmek için herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Zira oyun otomatik olarak güncellenecektir. Ancak PlayStation 5'e sahipseniz, oyuna giriş yaptıktan sonra güncelleme menüsüne ulaşıp PlayStation 5 uyumlu sürümün indirilmesi gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra PlayStation 4 uyumlu Apex Legends'ı silebilirsiniz.