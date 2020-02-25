Apollo 13’ün Efsane Yolcuğu 4K Video Haline Getirildi

Apollo 13’te yaşanan bir kaza sonrası uzay aracının Ay’ın çekim kuvvetinden faydalanarak Dünya’ya dönmesi 4K video olarak yeniden canlandırıldı. NASA, Apollo 13’ün Ay etrafındaki manzarasını Ay Keşif Aracı’ndan elde edilen görüntülerle 4K kalitesinde oluşturdu.

Apollo 13, NASA’nın en zorlandığı görevlerinde başında geliyor olabilir. Apollo 13, 1970 yılında Ay’a inmek için 3 astronotla Dünya’dan ayrıldı. Aracın fırlatılmasından iki gün sonra, Dünya’dan yaklaşık 320.000 km uzaklıkta Apollo 13’ün hizmet modülünde bir patlama meydana geldi. Hizmet modülünün patlaması sonucunda oksijen stoğu ve elektrik enerjisi yitirildi.

Apollo 13’te bulunan 3 astronota bir zarar gelmeden aracı Dünya'ya döndürmek için bu noktadan sonra büyük bir mücadele başladı. NASA mühendisleri, aracın Dünya’ya dönebilmesi için Ay’ın çekim kuvvetinden faydalanmasını planladılar.

Sonuçta Apollo 13, Dünya’ya dönmeyi başardı. Ay’ın yüzeyine inmesi planlanan aracın Dünya’ya başarılı bir şekilde geri dönmesi “başarısız başarı” olarak kabul edildi. Ancak Apollo 13 astronotlarının ve NASA mühendislerinin büyük çabası Ay’ın çekim kuvvetinin bir enerji kaynağı gibi kullanılmasını sağladı.

NASA şimdi, Apollo 13’ün Ay’ın çekim kuvvetini kullanırken Dünya’nın uydusunu nasıl gördüğünü bir video ile gösteriyor. NASA’nın Ay Keşif Aracı’ndan (Lunar Reconnaissance Orbiter) elde edilen görüntülerle Apollo 13’ün Ay manzarası 4K video olarak ortaya çıkarıldı.

Apollo 13’te bulunan astronotların aynı manzaraya bakarken neler düşündüklerini hayal etmek çok zor. Onlar soğuk uzay araçlarının içinde sıkışmışlar ve Dünya ile bütün iletişimleri kesilmişti. Tek merak ettikleri şey ellerindeki planın Dünya’ya kendilerini canlı götürüp götürmeyeceğiydi. Apollo 13, başarılı bir şekilde Dünya’ya geri getirildi. Aracın Dünya’ya bu şekilde geri getirilmesi NASA'nın en büyük başarılarından biri olarak kabul ediliyor.

Apollo 13'ün Ay manzarasının 4K videosu: