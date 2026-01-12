Apple Tarihinin Nadide Parçalarından Apple-1 Prototipi Açık Artırmaya Çıkıyor (İlk Apple Çeki Bile Var)

Apple tarihinin bir dizi önemli parçaları Boston'da açık artırmaya çıkıyor. Toplam 191 tarihi parçadan oluşan bu açık artırmada bol sıfırlı satışlar göreceğimiz kesin.

Apple’ın kuruluş hikâyesine ışık tutan son derece nadir parçalar satışa sunuldu. Boston merkezli Rare and Remarkable Auctions (RR Auctions), Apple’ın 50. yılına özel düzenlediği açık artırmada toplam 191 tarihi Apple eserini satışa sundu. “Steve Jobs & the Computer Revolution: Apple 50th Anniversary Auction” adlı bu büyük açık artırma, 30 Ocak’ta sona erecek.

Açık artırmanın yıldızları arasında Apple-1 Prototype Board #0 olarak bilinen ve Apple tarihindeki en erken fiberglass prototip kart yer alıyor. Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın, Apple-1’in ticari üretime geçmeden önce tasarımını doğrulamak için bizzat kullandığı belirtilen bu prototipin 500 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Bu kart, Apple’ın ilk Byte Shop siparişleri için üretilen 50 bilgisayarın temelini oluşturmasıyla da tarihi bir öneme sahip.

Ne tip parçalar satışa sunuluyor?

Prototipi özel kılan detaylar arasında seri üretimde kullanılan parçalardan farklı soketler, farklı bir soğutucu ve RAM zamanlamalarını test etmeye yönelik benzersiz bir modifikasyon bulunuyor. Üstelik satış yalnızca kartla sınırlı değil. Dönemine uygun bir klavye, güç kaynağı, Sony televizyon, Steve Wozniak imzalı Apple-1 kullanım kılavuzu ve şeması da pakete dâhil.

Bir diğer dikkat çekici parça ise yalnızca bir kâğıt parçası olmasına rağmen aynı değere biçilen Apple’ın ilk çeki. 500 dolarlık bu Wells Fargo çeki, Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından imzalanmış durumda ve Apple’ın ilk banka hesabından kesilen ilk çek olma özelliğini taşıyor. Çek, Apple-1’in baskı devre tasarımı için yapılan ödemede kullanılmıştı. Apple Computer’ın bu çekten sadece 16 gün sonra 1 Nisan 1976’da resmen kurulduğu biliniyor.