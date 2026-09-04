Yeni bir iddiaya göre Apple, katlanabilir MacBook da dahil 2 çok beklenen MacBook projesini iptal etti.

Apple’ın uzun yıllardır farklı tarzda MacBook modelleri geliştirdiği haberlerini görüyorduk. Bunlar arasında katlanabilir bir MacBook ve büyük ekranlı OLED bir MacBook Pro da vardı. Ancak pazar araştırma şirketi Omdia tarafından paylaşılan yeni bir analiz, bu ürünleri bekleyenleri üzecek bir iddia ortaya attı.

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İddiaya göre Apple, açıldığında 16.1 ile 18 inç arasında devasa bir ekran alanına ulaşması planlanan katlanabilir MacBook üzerindeki geliştirme çalışmalarını durdurdu. Ayrıca standart MacBook Pro boyutları ile katlanabilir konseptin arasında yer alması öngörülen 14.4 ila 16.1 inç aralığındaki bağımsız bir OLED MacBook modelinin de fişini çekti.

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OLED planları konusunda değişiklik yok

Her ne kadar iki farklı model projesi rafa kaldırılmış olsa da Omdia, Apple'ın iPad ve MacBook ürün gamının tamamına OLED paneller getirme yönündeki genel stratejisinden vazgeçmediğini belirtiyor. Şirket, iptal edilen modellerin yarattığı boşluğu doldurmak ve ürün sıralamasını daha net hale getirmek adına hangi cihazın ne tür bir OLED teknolojisi kullanacağını yeniden planlamış.

Bu stratejik değişim kapsamında Apple'ın, LCD ekranlı MacBook Air ile üst seviye OLED MacBook Pro modelleri arasına yerleşecek 13.8 inçlik yeni bir MacBook modeli hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Sızıntı detaylarına göre bu yeni 13.8 inçlik cihaz; LTPO+ arka panel, ekran altı kamera ve enkapsülasyon üzeri renk filtresi gibi son nesil teknolojileri bünyesinde barındıracak. Cihaz, iptal edilen dev OLED modelin boşluğunu Pro serisinin üstünde değil, tam aksine Pro'nun altında konumlanarak dolduracak.

Pazardaki üst segment kullanıcıları ilgilendiren diğer ürün ise "MacBook Ultra" olarak da anılan 14.3 ve 16.3 inçlik OLED MacBook Pro modelleri. İddialara göre Apple bu amiral gemisi cihazları 2026 sonunda ya da en geç 2027'nin başlarında tanıtmaya hazırlanıyor. Öte yandan Apple'ın mevcut mini-LED ekranlı MacBook Pro modellerini hemen pazardan çekmeyeceği öne sürülüyor. Omdia'nın aktardığı bilgilere göre yüksek seviye OLED modeller satışa sunulsa dahi mini-LED panelli seçenekler üretilmeye ve satılmaya devam edecek