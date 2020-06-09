ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın işlemci tarafında Intel’den kendi ürettiği işlemcilere geçeceğinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, bu sefer de 2020 iMac ailesinde bir tasarım değişikliğine gideceği bilgisi gün yüzüne çıktı.

Sonny Dickson tarafından yapılan son paylaşıma göre 2020 model iMac ailesi, yeni iPad Pro ile benzer tasarım detaylarına sahip olacak. Firmanın yeni amiral gemisi modeli iPhone 12’de de daha keskin kenarların hakim olduğu bu tasarım dilinin kullanılması bekleniyor. ABD merkezli teknoloji devi tarafından iMac ailesinde yapılan yenilikler üzerinden uzun zaman geçtiği için bu durumun heyecan verici olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.

2020 iMac serisinde beklenen diğer bir değişikse Apple’ın hız bakımından oldukça geride kalan Fusion Drive sürücüsü yerine T2 güvenlik yongasına sahip NVMe SSD’ye geçecek olması. Bununla beraber firmanın yeni iMac ailesinde AMD tarafından üretilen Navi GPU grafik işlem birimini kullanması bekleniyor. iMac ailesinde yapılması beklenen bu değişikliklere yönelik haberlerin uzun süredir internette dolaştığını da belirtelim.

Daha büyük ekranlı bir iMac gelebilir:

Daha önceden, ABD merkezli teknoloji devinin daha uygun fiyatlı bir 23 inç iMac tanıtacağı iddia edilmişti. Bunun, Sonny Dickson’ın paylaşımından yola çıkarak doğru olabilme ihtimali var. Buna ek olarak firma daha büyük ekrana ve daha güçlü özelliklere sahip yeni bir iMac de tanıtabilir. Ortaya atılan birçok iddia ve söylentiye rağmen nihai sonucu 22 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan etkinlikte göreceğiz. Bildiğiniz üzere bu tarih, Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı’na işaret ediyor.

Apple’ın son zamanlarda kullanmaya başladığı tasarım dili ve firmanın yeni amiral gemisi iPhone 12’de de bu tasarımı kullanma ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.