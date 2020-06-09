Apple, WWDC'de ARM İşlemcilere Geçeceğini Açıklayabilir

Apple'ın yeni Mac modellerinde Intel işlemcilerden ARM tabanlı işlemcilere geçiş yapacağı uzun zamandır konuşuluyor. Ortaya çıkan yeni bir iddia, şirketin Mac'lerde ARM tabanlı işlemcilere geçeceğini WWDC konferansında duyuracağını öne sürüyor.

Yeni bir iddiaya göre Apple, bir süredir kulislerde konuşulan 'Mac bilgisayarlarda Intel işlemcilerden ARM tabanlı işlemcilere geçişi' 22 Haziran'da çevrimiçi yapılması planlanan WWDC 2020 etkinliği çerçevesinde tüketicilere duyuracak.

Apple'ın Mac modellerinde ARM tabanlı işlemcileri kullanacağına dair söylentiler yıllardır gündeme geliyordu. Bloomberg tarafından paylaşılan son haber ise Mac cihazlar için değişim yakın ve ARM tabanlı bir işlemci tarafından desteklenen ilk Mac modeli, 2021'de gelecek. Bu iddia, daha önce ortaya çıkan söylentilerle de uyuşuyor.

Apple, A14 yongasına dayanan ARM işlemciler üzerinde çalışıyor

Apple'ın "Kalamata" projesinin bir parçası olarak gelecek nesil iPhone modellerinin A14 çipine dayanan en az üç ARM tabanlı Mac işlemcisi geliştirdiği aktarılıyor. Duyuru zamanlamasının koronavirüs salgını nedeniyle değişebileceğinin de altı çiziliyor. Yine de Apple'ın, geliştiricilerin yazılımlarını yeni mimariye optimize etmeleri için planlarını yakında açıklaması bekleniyor.

Bloomberg, ARM işlemcilere geçişin Intel işlemcilerde performans artışının yavaşlaması nedeniyle meydana geldiğini ve ARM tabanlı Mac'lerin testlerde Intel destekli alternatiflerine göre büyük performans artışları gösterdiğini bildirdi. ARM tabanlı işlemcilerin artan güç verimliliği, gelecekte daha ince ve daha hafif MacBook'ların gelmesini sağlayabilir.

ARM'ye geçişin sonunda Mac serisinin tamamını içereceği öne sürülüyor. Apple, böyle bir duyuruyu en son 2005 yılında şirketin PowerPC'den Intel'e geçeceğini açıklayarak yapmıştı. Intel işlemcili ilk Apple bilgisayarlar, bu duyurudan bir yıl sonra piyasaya sürülmüştü.