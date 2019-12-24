Apple, macOS Uygulama Doğrulamasını 2020 Yılında Başlatacak

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haziran ayında WWDC 2019'da duyurduğu 'macOS Catalina için uygulama doğrulama' politikasını 2020'de uygulamaya koyacak. Yapılan bu değişiklik, son kullanıcıların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen geliştirici konferansı WWDC 2019'da macOS Catalina işletim sisteminin son kullanıcıları güvende tutması için birkaç değişiklik yapacağını duyurmuştu. Uygulamaların doğrulanmasını gerektirecek olan bu yenilik, önümüzdeki yıl resmen uygulamaya konacak.

Şirket, macOS Mojave 10.14.5 sürümünden bu yana uygulamalar için doğrulamayı kullanıyordu ancak uyarılar, yakında Catalina kullanıcıları için 'hata mesajları' hâline gelecek. Yeni politikanın 2020 yılında yürürlüğe gireceğini söyledik ancak Apple, geliştiricilerin bu geçiş dönemi içerisinde uyum sağlamasına yardımcı olacak. Böylece kötü amaçlı yazılımların önüne geçilmeye çalışılacak.

Geliştiricilerin, 3 Şubat 2020 tarihine kadar uygulamalarını sertifikalandırması gerekiyor:

Apple geliştiricileri internet sitesinde yayınlanan bir makalede şirket; gönderilen tüm yazılımların, 3 Şubat 2020’den itibaren sertifikalandırılması gerektiğini doğruladı. Tahmin edebileceğiniz gibi uygulanan bu politikaların hepsi, daha fazla güvenlik sağlama isteğinin birer parçası. Bu politikayla birlikte geliştiricilerin hepsinin, güvenliklerini doğrulamak ve ön denetim için Apple’a uygulama göndermeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu uygulamaların, macOS Catalina’da çalışamayacakları da belirtiliyor.

Uygulanacak olan bu uygulama doğrulama politikası, cihazların yalnızca kötü amaçlı yazılım çalıştırmasını önlemekle kalmayacak, aynı zamanda büyük bir güvenlik açığı veya başka bir ciddi sorun keşfedilirse Apple’ın harekete geçmesine de izin verecek. Bu noktada güvenlik önlemleri olmadan yazılım çalıştırmak isteyen kullanıcıların ise bazı riskleri alması gerekecek.

Apple’ın macOS için uygulayacağı bu uygulama doğrulama politikasının, güvenlik açısından ne gibi artılar ve faydalar sağlayacağını ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizlere aktarmaya devam edeceğiz, haberdar olmak için takipte kalabilirsiniz.