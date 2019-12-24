Apple, Kablolu Teknolojileri Neden Terk Etmek İstiyor?

Apple, son ürünlerinde kablolu bağlantı teknolojilerini bırakıyor. Bu konuda diğer rakiplerinin bir adım ilerisinde olan Apple, yaptığı değişikliklerle beraber satışlarda iyi rakamlar alacağını düşünüyor.

Kablolu şarjdan kulaklık girişine kadar Apple, insanların vazgeçmeye henüz hazır olmayabileceği değişimlere imza atarak kablolu teknolojileri kaldırma çalışmalarına yavaş yavaş başlamış ve kademeli şekilde bu değişimleri uygulamış durumda.

Apple’ın yaptığı bu değişiklilerin sebeplerinden birisi; cihazları daha hızlı, daha işlevsel ve tamamen kablosuz bir şekilde çalışabilen bir hâle getirmek. Diğer bir sebep ise teknoloji açısından endüstri standartlarını yeni bir yöne itmek.

Kablolardan kurtulma fikri iPhone ile desteklendi:

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu ayın başlarında Apple’ın telefonlarında bulunan şarj ve kulaklık girişlerinin, 2021’de piyasaya sürülecek iPhone modellerinden kaldıracağını öngören bir rapor yayınladı. Kuo, iPhone’un kablosuz bir sürümünü oluşturacak bu yeni modellerin fiyatlarının daha da yüksek olacağını fakat satışların artmasında etkili olabileceğini belirtti.

Apple’dan resmi bir açıklama yok:

Ünlü analist Kuo’nun tahmini kesin değil ve bunun yanında Apple, bu konuda yorumda bulunmadı ancak tahminler doğru çıkarsa Apple, kablolu şarj özelliğini tamamen kaldırmak için harekete geçebilir. Apple, iPhone 8 ve sonraki modellerde çalışan kablosuz şarj ekipmanlarını zaten satıyor ancak tüketicilerin birçoğu, bu teknolojiye hazır değil.

Kablosuz şarj, henüz yaygın olan kablolu şarj kadar hızlı değil. Wedbush Securities analisti Dan Ives’e göre 18 W gücünde olan hızlı şarj cihazı, iPhone 11’in satış rakamlarında önemli bir rol oynadı. Buna karşılık ise en hızlı kablosuz şarj cihazı, bizlere sadece 7,5 W güç sunuyor.

Tek sorun şarj değil:

Kablosuz teknolojiye geçişte tek sorun şarj hızı değil. Kullanıcıların kablolu kulaklıklarını ve şarj cihazlarını atması ve yenilerini alması gerekiyor çünkü Apple Haritalar, Müzik ve diğer uygulamaların araç ekranlarında görünmesini sağlayan CarPlay ile etkileşim sırasında birçok aracın ara kablo kullanması gerekiyor.

Telefon ve bilgisayar sektöründe her zaman devrimler yaratan Apple, yaptığı bu yeniliklerin alanında ilk olmadı fakat bunu kullanıcı standartlarına en kolay şekilde entegre eden marka oldu. Bakalım Apple, sadece kablosuz teknolojilerle çalışacak telefonunu kullanıcılarının hayatına nasıl entegre edecek?