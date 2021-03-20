Teknoloji devi Apple, ilk olarak 2015 yılında açılan DRM patent davasında bugün verilen karar sonucunda 308,5 milyon dolar ödemeye çarptırıldı. Dava, diğer dev şirketlere de suçlama yönelten Personalized Media Communications tarafından açıldı.

1995 yılında kurulan lisanslama şirketi Personalized Media Communications (PMC), 2015 yılında Apple'a karşı önemli bir dava açmıştı. Şirket, Apple'ın iTunes hizmetiyle 7 patenti ihlal ettiğini öne sürmüştü. Apple, ABD Patent Ofisi'nde PMC tarafından yapılan suçlamaya başarıyla itiraz etse de dava burada bitmemişti.

Geçtiğimiz yılın mart ayında Temyiz Mahkemesi, Apple lehine verilen kararı bozarak yeni bir duruşmanın yolunu açtı. İşte bu duruşmanın kararı bugün açıklandı ve federal jüri, Apple'ın PMC şirketine 'dijital haklar yönetimi (DRM) patentini ihlal etmek' gerekçesiyle 308,5 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verdi.

Apple, karar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı:

Personalized Media, Apple'ı FairPlay teknolojisinin de içinde bulunduğu teknolojiyle patentini ihlal ettiğini iddia ederek dava açmıştı. FairPlay; iTunes, App Store ve Apple Music uygulamalarında şifrelenmiş içeriğin dağıtımı için kullanılıyor. Verilen kararın ardından Apple tarafından şu şekilde bir açıklama yapıldı:

"Herhangi bir ürün yapmayan veya satmayan şirketler tarafından ortaya getirilen bu tür davalar yeniliği engelliyor ve en nihayetinde tüketicilere zarar veriyor."

Personalized Media Communications, günümüzde diğer dev şirketlere de patent ihlali gerekçesiyle dava açmış durumda. Google ve YouTube'a da farklı patentler üzerinden patent davası açan şirket, kasım ayında bu davadan yenilgiyle ayrılmıştı. Şirketin Netflix'e açtığı davaysa halen karara varmış durumda değil.