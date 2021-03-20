Çin, Tesla'ların Askeri Üs Yakınlarında Bulunmasını Yasaklad

Tesla'nın bulunduğu en büyük pazarlardan birisi olan Çin, bugün askeri üs yakınlarında Tesla otomobillerin dolaşmasını yasakladı. Yasağın nedeni, Çin hükümetinin araç üstündeki kameralar nedeniyle güvenlik endişesi taşıması.

Elektrikli otomobil devi Tesla, bugün Çin tarafından alınan bir kararla gündeme geldi. Çin hükümeti, Tesla otomobillerin askeri üs bölgelerine yakın herhangi bir yerde bulunamayacağını açıkladı. Bu kararın nedeniyse tahmin edilebileceği gibi güvenlik endişeleri.

Bloomberg'e göre "Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisinin arabaların yerleşik kameraları aracılığıyla Çin hükümetinin göremeyeceği veya kontrol edemeyeceği şekilde hassas veriler topladığından endişe ediyor." Bunun sonucunda da Çin hükümeti, Tesla'yı askeri üs bölgesinden uzak tutmak için bu karara imza atıyor.

Tesla büyük bir tehlikeyle karşı karşıya:

Çin'in Tesla'ya yönelik böyle bir karar vermiş olmasıysa şirket için oldukça kötü bir anlam ifade ediyor. Çin, dünyanın en büyük elektrikli otomobil tüketicisi konumunda yer alıyor ve Tesla da Çin'de fazlasıyla aktif bir şekilde rol oynuyor. Fakat Çinli kullanıcıların desteğinin azalmasıyla Tesla, piyasadaki hakimiyetini kaybetmekle karşı karşıya kalabilir.

Şu anda Çin hükümeti, yalnızca doğrudan askeri üsleriyle ilişkili olası güvenlik ihlallerini engellemeye yönelik adım attı. Çin'i takip eden farklı ülkeler de olduğu takdirde Tesla, yıkıcı bir darbeye maruz kalabilir. Bunun yanı sıra Çin, Tesla otomobillerine uyguladığı ilk yasağı önümüzdeki süreçte genişletebilir.

Tesla CEO'su Elon Musk, Çin'in aldığı kararın ardından sessiz kalmadı. Elon Musk, Çinli bir forumda yaptığı açıklamada "Tesla, Çin'de veya herhangi bir yerde casusluk yapmak için araba kullanırsa kapatılır" ifadesini kullandı. Ardından dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında karşılıklı güvenin artırılması için çağrıda bulundu.