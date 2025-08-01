Apple'ın yapay zekâ sektöründe rakiplerinin gerisinde kaldığı bugünlerde Apple CEO'su Tim Cook'tan Apple Intelligence'ın geleceğine yönelik bir açıklama geldi.

Apple, bu hafta yaptığı kazanç toplantısında yapay zekâ alanındaki planlarını biraz daha netleştirdi. CEO Tim Cook, Apple Intelligence'ı güçlendirmek için yeni bir yapay zekâ şirketi satın alabileceklerini söyledi.

Daha önceki bazı haberler, Apple’ın Perplexity ile ilgileniyor olabileceğini öne sürmüştü. Diğer teknoloji devleriyle kıyaslandığında Perplexity, hem özellikleri hem de potansiyeliyle Apple için mantıklı bir seçenek gibi görünüyor ancak maliyet kısmı Apple gibi büyük bir şirketi bile etkileyecek cinsten. Basitçe özetlemek gerekirse böyle bir satın alım gerçekleşirse, Apple'ın tarihindeki en pahalı satın alım olacak.

Perplexity gibi büyük bir şirket satın alınabilir

Apple daha önce 2014’te Beats’i 3 milyar dolara almış ve bu, şirketin en büyük yatırımı olmuştu. Şimdi ise Tim Cook, yapay zekâyı “hayatımızdaki en etkili teknolojilerden biri” olarak tanımlıyor ve bu alana büyük yatırımlar yapacaklarını söylüyor.

Tim Cook ayrıca “Eğer yol haritamıza katkı sağlayacak fırsatlar görürsek, şirket satın almaya açığız.” diyor. Son zamanlarda Apple’ın bazı projeleri iptal ettiği ve yenilik anlamında yavaşladığı düşünülürse bu açıklama çok da şaşırtıcı değil ve Perplexity veya başka bir yapay zekâyı satın almaları oldukça mümkün.

Yine de bir şirketin satın alınması, kullanıcılar için hemen bir değişiklik olacağı anlamına gelmiyor. Örneğin Apple, Dark Sky hava durumu uygulamasını satın aldıktan sonra özelliklerini sisteme entegre etmek için yıllarını harcadı. Yakın zamanda da Pixelmator uygulamasını satın aldılar ama şimdilik uygulamayı olduğu gibi bırakmış durumdalar.

Peki siz Apple'ın yapay zekâ alanında rakipleriyle aynı seviyeye gelebileceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.