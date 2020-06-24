Apple'dan AirPods Pro'ya Gizemli Yazılım Güncellemesi

Apple, dün düzenlediği WWDC etkinlikleri kapsamında AirPods Pro'ların bazı yeni özelliklerinden de bahsetti. AirPods Pro kullanıcıları bu açıklamalarla heyecanlanırken bir sürpriz bir gelişme yaşandı. Apple, AirPods Pro için yama notları olmayan gizemli bir yazılım güncellemesi yayınladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu sıralar ilk kez çevrimiçi olarak düzenlediği Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliği ile meşgul. Şirket, etkinlikler kapsamında iOS 14 gibi yeni işletim sistemi sürümlerinin yanı sıra yeni hizmetleri ve ürünleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Apple tarafından yapılan açıklamalarda, AirPods Pro'ya mekansal ses ve kesintisiz ses gibi yeni özelliklerin geleceği açıklandı. Bu açıklamaların hemen ardından ise AirPods Pro için bir yazılım güncellemesi yayınlandı. Apple'ın yazılım güncellemesi, sürüm notları içermediği için gizemli bir hal aldı.

Apple'ın AirPods Pro için sunduğu yeni yazılım güncellemesi, kulaklıkları 2d27 sürümüne yükseltti. Apple, herhangi bir sürüm notu paylaşmadığından sadece iyileştirme mi yaptı yoksa yeni özelliklerini mi yayınladı bilemiyoruz.