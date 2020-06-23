Apple'ın iOS 14'te Kullandığı 6 Duvar Kağıdı

Dün gerçekleştirilen WWDC20 etkinliğinde tanıtılan iOS 14’ün duvar kağıtları yüksek çözünürlüklü bir şekilde paylaşıldı. Siz de işletim sisteminin kararlı sürümü gelene kadar bu duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz.

Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden Apple, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği WWDC20 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde iPadOS 14 ve macOS Big Sur ile birlikte iOS 14’ün tanıtımını yaptı ve iOS 14 ile birlikte kullanıcılara sunulacak yeni özellikleri duyurdu.

Apple’ın iPhone cihazları için geliştirdiği işletim sisteminin yeni sürümünün kararlı versiyonunun çıkışına henüz daha zaman var ancak aradaki bu zaman zarfında iOS 14 duvar kağıtlarıyla cihazınızı yeni sürüme hazırlamaya başlayabilirsiniz.

iOS 14 duvar kağıtları:

Cihazınızda kullanabileceğiniz toplamda 6 adet duvar kağıdı bulunuyor. Bunlardan üç tanesi aydınlık mod, üç tanesiyse karanlık mod için. iSpazio’nun ortaya çıkarmayı başardığı bu duvar kağıtlarını siz de cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

iOS işletim sistemi; iOS 14’e gelecek olan Widget’lar, yeni çağrı arayüzü, daha gelişmiş sesli asistan, Google Translate’e benzer çeviri uygulaması, Instant Apps’e benzer App Clips ve PiP gibi ek özelliklerle Android ile arasındaki farkı kapattı.

Yukarıda iki örneğini gördüğünüz duvar kağıtları, Beebom tarafından Google Drive’a yüklendi. Burada duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü hâllerini bulabilirsiniz. iOS 14 duvar kağıtlarını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki, siz iOS 14 duvar kağıtlarını nasıl buldunuz? 6 duvar kağıdı arasından en çok beğendiğiniz hangisi oldu? Fikirlerinizi ve en beğendiğiniz duvar kağıdını yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.