Kablosuz kulaklık pazarının tartışmasız lideri konumunda olan Apple’ın, yakın zamanda piyasaya sürdüğü AirPods Pro'nun 'AirPods Pro Lite' adında yeni bir sürümü üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Birinci ve ikinci nesil AirPods’ların ardından geçtiğimiz kasım ayında AirPods Pro modelini gün yüzüne çıkaran Apple, kablosuz kulaklık pazarında giderek daha baskın bir hale geliyor. 2019 yılında küresel piyasanın yüzde 47'sini tek başına oluşturan Cupertinolu şirket, AirPods Pro’da 6 milyon satış miktarını gördü.

DigiTimes'ın aktardığı bilgilere göre Apple, AirPods ailesine yeni bir üye daha kazandırmaya hazırlanıyor. AirPods Pro'nun, 'AirPods Pro Lite' adında uygun fiyatlı bir sürümü üzerinde çalıştığı iddia edilen Apple, yeni kablosuz kulaklık modelinin üretimi için Tayvanlı tedarikçi ortaklarıyla görüşüyor.

Apple, tedarik zincirini çeşitlendirmek ve Çin’de patlak veren yeni corona virüsü salgınının etkisini azaltmak için, AirPods Pro Lite’ı Tayvan’da üretmeyi planlıyor. Buna, yaklaşan 13 inç MacBook Pro, yeni iPad'ler, Apple Watch Series 6 ve diğer cihazlar da dahil.

AirPods Pro'nun 'lite' modeli hakkındaki söylentileri ilk kez duyuyoruz. Açıkçası, yeni modelin AirPods ve AirPods Pro arasında tam olarak nasıl konumlanacağını bilmiyoruz. Şu ana kadar 6 milyondan fazla satan AirPods Pro, Aktif Gürültü Önleme (ANC), ter direnci ve üstün ses kalitesi gibi özellikler sunuyordu. Bunlar, normal AirPods’larda eksik olan şeyler. AirPods Lite’ın hangi noktalarda ‘hafif’ kalacağı ise büyük bir merak konusu.

Daha önce de belirttiğim gibi AirPods Pro, geçen yılın sonlarında piyasaya sürüldü ve bu yıl yenilenmesi pek de olası değil. Fakat Apple’ın, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek ANC özellikli üst düzey bir kulaklık üzerinde çalıştığını söylemiş olalım.