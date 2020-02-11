Counterpoint Research isimli bir araştırma şirketi, 2019 yılındaki kablosuz kulaklık satışlarını inceledi. Elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaşan şirket, Apple'ın 2019 yılında küresel pazarın yüzde 47'sini tek başına karşıladığını açıkladı.

Akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza pek çok yeni ürün girdi. Teknoloji üreticilerinin kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmak ve sektörde biraz daha ön plana çıkabilmek için ürettikleri ürünlerden bir tanesi de kablosuz kulaklıklardı. Bu bağlamda Apple, Huawei, Xiaomi ve Samsung gibi akıllı telefon sektörünün önde gelen isimleri, kendi ürünlerini tüketicilerle buluşturdular.

Şimdiyse Counterpoint Research isimli bir araştırma şirketi, 2019 yılındaki kablosuz kulaklık satışlarını ele adı. Şirketler bazında yapılan satışları inceleyen ve elde ettiği verilerle de bazı önemli istatistikleri ortaya çıkaran Counterpoint Research, 2019 yılında kablosuz kulaklık sektörü liderinin açık ara Apple olduğunu açıkladı. Apple'ın AirPods'ları, rakiplerini ciddi anlamda alt etmiş durumda.

Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmalara göre 2019 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülen AirPods Pro'lar, 6 milyon satış miktarına ulaştı. Bu satış, aynı çeyrekteki tüm kablosuz kulaklık satışlarının yüzde 44'ünü oluşturuyor. Counterpoint Research, Apple'ın bu süreç içerisinde ciddi bir tedarik sorunu yaşadığını, eğer böyle bir sorun yaşanmasaydı satışların daha da yüksek seviyede olacağını söylüyor.

Counterpoint Research'ün araştırmasına göre ABD merkezli teknoloji devi, 2019 yılı boyunca satılan tüm kablosuz kulaklıkların yüzde 47'sini tek başına karşıladı. Bu da demek oluyor ki neredeyse satılan her iki kablosuz kulaklıktan biri Apple AirPods oldu.

Araştırmaya göre en çok tercih edilen ikinci kablosuz kulaklık markası Xiaomi ve Samsung. Her iki şirketin de kablosuz kulaklık sektöründeki pazar payı yüzde 6 seviyelerinde. Yani hem Samsung'un hem de Xiaomi'nin 2020 yılında Apple'ı geçmesi çok mümkün değilmiş gibi görünüyor.

Counterpoint Research tarafından yapılan değerlendirmelere göre Apple, 2020 yılında 100 milyondan fazla AirPods Pro satışı yapacak. Samsung'un 2019 yılında 8 milyon kadar Galaxy Buds sattığını vurgulayan Counterpoint Research, Güney Koreli teknoloji devinin bugün duyurması beklenen yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+'la tüketicileri ciddi anlamda etkilemesi gerektiğini ifade ediyor.