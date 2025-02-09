Mark Gurman, Apple'ın üzerinde çalıştığı ev robotu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar, bu robot ile birkaç yıl sonra tanışabileceğimizi gözler önüne seriyor.

Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, şirketin geleceğe yönelik planlarıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Bugün yapılan açıklamalar, Apple'ın robot teknolojileri üzerine yoğunlaştığını gözler önüne seriyor.

Mark Guran tarafından yapılan açıklamaya göre Apple'ın ilk robotları, önümüzdeki dönemde çok büyük gelişmelerle karşımıza çıkacak. Zira Gurman, Apple'ın robotlarının 2027 yılına kadar piyasaya sürüleceğini ifade ediyor. Hatta Apple, sırf bu robotların geliştirilmesi için eleman alımlarına da başlamış durumda.

Apple'ın robotu neye benzeyecek?

Mark Gurman, Apple'ın üzerinde çalıştığı robotun iPad'e benzer bir ekrana sahip olacağını ve kısmen hareket edebileceğini söylüyor. Hatta kısa bir süre önce ortaya çıkan bir prototipe atıfta bulunan Gurman, bu cihazın kullanıcılarla etkileşime gireceğini de söylüyor.

Apple'ın robot prototipi ile ilgili detaylı bilgi için:

Yapılan açıklamalar, Apple'ın robot teknolojilerine odaklandığının açık bir göstergesi. Rakip firmaların günlük kullanım için ürettikleri robotları göz önünde bulunduracak olursak Apple, bu kategoride de geride kalmak istemiyor gibi görünüyor. Ancak 2027'nin çok da yakın bir tarih olmadığını söylemek gerek. Şirketin geleceğe yönelik planlarının nasıl değişeceğini zaman içinde göreceğiz.